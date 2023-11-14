Путин обсудил с президентом Египта ас-Сиси эвакуацию из сектора Газа

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор о ситуации в секторе Газа. В ходе разговора российский президент поблагодарил египетскую сторону за «всестороннее содействие в эвакуации граждан России из сектора Газа». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Пресс-служба Кремля также сообщила, что в ходе разговора обе стороны подчеркнули важность «скорейшего прекращения кровопролития, освобождения заложников и беспрепятственного оказания гуманитарной помощи гражданскому населению Газы». Отмечается, что Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси выразили обеспокоенность ростом числа жертв среди мирного населения.

Сегодня, 14 ноября, МЧС России сообщило, что с территории Египта вылетел борт со второй группой эвакуированных из сектора Газа россиян, состоящей из 98 человек. Ранее сообщалось, что в состав этой группы входят 99 человек, в том числе 43 ребенка. Первая группа эвакуированных состояла из 70 россиян и была доставлена на территорию России 12 ноября.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сегодня заявила о взятии под контроль административных зданий в городе Газа. По ее данным, бойцы ЦАХАЛа заняли городской парламент и правительство, штаб-квартиру полиции м резиденцию губернатора.