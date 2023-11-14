МЧС сообщило о вылете 98 эвакуированных из Газы россиян из Египта

Борт МЧС России с 98 эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами вылетел из Египта, сообщило ведомство в Telegram-канале. Ранее сегодня МЧС заявляло, что вторая группа эвакуированных из сектора Газа россиян состоит из 99 человек.

Ведомство не уточнило, почему число российских граждан, входящих во вторую группу эвакуации, изменилось. Глава МЧС Александр Куренков в интервью ТАСС сказал, что оперативная группа ведомства будет работать в районе КПП «Рафах» до тех пор, «пока последний россиянин не покинет сектор Газа». «Мы будем летать, двигаться, а работа всей передовой группы МЧС будет продолжаться столько, сколько нужно. До последнего человека. Если нужно будет ждать одного человека, мы будем ждать этого одного человека, российского гражданина»,— сказал он.

Сегодня ночью МЧС сообщило, что вторая группа эвакуированных направилась в Каир с пункта пропуска «Рафах» на границе с Египтом. В группу вошли 99 человек, в том числе 43 ребенка. Первая группа из 70 россиян была эвакуирована из сектора Газа 12 ноября. По данным дипмиссии РФ в Палестине, в Газе находится более 500 граждан России, из которых около 300 — несовершеннолетние.

Полина Мотызлевская