Безъядерное обсуждают без Израиля

На фоне резкого обострения арабо-израильского конфликта в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась конференция по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения. Израиль — единственная страна региона, у которой есть ядерное оружие,— мероприятие, однако, игнорирует. Москва выражает надежду, что в будущем израильтяне пересмотрят свое отношение к процессу, который, как считают в России, соответствует интересам всех государств Ближнего Востока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху очень озабочен иранской ядерной программой

Фото: Lucas Jackson / Reuters Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху очень озабочен иранской ядерной программой

Фото: Lucas Jackson / Reuters

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на этой неделе проходит конференция по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от всех видов оружия массового уничтожения. Россия участвует в ней в качестве наблюдателя. «Возможно, кто-то задумывается: насколько целесообразно вообще обсуждение этого сюжета сейчас, в контексте последних событий?» — заявил на открытии мероприятия глава российской делегации (постпред РФ при международных организациях в Вене) Михаил Ульянов. И сам ответил на вопрос: «Российская Федерация исходит из того, что проблематика зоны, свободной от оружия массового уничтожения, в условиях нового витка эскалации на Ближнем Востоке становится еще более актуальной».

То, что происходит в регионе, по его словам, «не в последнюю очередь связано с наличием там застарелых проблем, которые заметались под ковер при пособничестве стран Запада». «Одна из них — так и не сформированная в регионе зона, свободная от оружия массового уничтожения. Более 20 лет отсутствие практического прогресса на этом направлении служило источником фрустрации для подавляющего большинства ближневосточных государств и не способствовало укреплению ни международного режима ядерного нераспространения, ни региональной и международной безопасности»,— отметил российский дипломат.

Первую резолюцию о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия, Генассамблея ООН приняла по инициативе Ирана и Египта еще в 1974 году (химическое и биологическое оружие предложили убрать из региона позже). СССР эту идею активно поддерживал, но реализовать ее не удалось. Затем в 1995 году Россия взяла инициативу в свои руки и вместе с США и Великобританией подготовила еще одну резолюцию о необходимости создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения. Ее принятие стало одним из важнейших итогов конференции 1995 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Если бы не эта резолюция, не обладающие ядерным оружием арабские страны не согласились бы сделать подписанный ДНЯО бессрочным. А так им было на бумаге обещано, что ДНЯО станет универсальным (иными словами, что в него вступит и Израиль) и что Ближний Восток вообще освободят от ядерного, химического и биологического оружия. Об этой вехе и шла речь в выступлении Михаила Ульянова.

Однако процесс вновь забуксовал. Только в 2010 году дипломатам удалось договориться о проведении в 2012-м конференции, на которой должны были быть выработаны первые шаги в направлении превращения Ближнего Востока в регион, свободный от оружия массового уничтожения (см. “Ъ” от 8 октября 2012 года). Но в последний момент все неожиданно отменилось. В итоге первую сессию конференции созвали лишь в конце 2019 года, но уже не в рамках ДНЯО, а под эгидой ООН, и не с подачи государств—инициаторов резолюции 1995 года, а по запросу арабских стран (см. “Ъ” от 18 ноября 2019 года).

Проходящая на этой неделе в Нью-Йорке конференция — уже четвертая в рамках этого процесса. В ходе своего выступления на ее открытии Михаил Ульянов позитивно оценил итоги прошедших мероприятий. «К 2023 году достигнуты солидные результаты — согласованы весомая политическая декларация и правила процедуры, в соответствии с которыми любые решения принимаются только консенсусом, а в межсессионный период действует рабочий комитет,— констатировал он.— Важно и то, что запущенный в 2018 году под крылом ООН диалог по зоне, свободной от оружия массового уничтожения, помимо прочего, представляет собой важный элемент выстраивания доверия и, по сути, канал для налаживания коммуникации между государствами региона. К сожалению, не понимает пока этого только Израиль».

Израиль мероприятие в Нью-Йорке вновь игнорирует (на предыдущих трех конференциях израильской делегации тоже не было). Между тем эта страна — единственная на Ближнем Востоке, обладающая ядерным оружием.

Израильские власти наличие у себя ядерного арсенала не признают, но и не отрицают, на протяжении полувека придерживаясь политики «преднамеренной двусмысленности».

Недавно много шума наделало высказывание министра по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху, допустившего, что ядерное оружие может быть применено в отношении сектора Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил это заявление и временно отстранил неосторожно высказавшегося министра от заседаний правительства, но слово было сказано, и многие страны региона крайне критически на это отреагировали.

Прокомментировали слова Амихая Элияху и в Москве. «На фоне исторически сложившейся в Израиле политики неопределенности относительно обладания ядерным оружием данные высказывания не только явным образом подтверждают наличие такового у этой страны, но и демонстрируют готовность всерьез рассматривать возможность его применения в совершенно неадекватных сценариях»,— заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, вопрос о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения и средств его доставки, становится «в целом все более актуальным и неотложным».

Напомним, сегодня в мире есть шесть зон, официально объявленных безъядерными. Соответствующие договоры (принятые в период с 1959 по 2006 год) охватывают Антарктику, Латинскую Америку и Карибский бассейн, южную часть Тихого океана, Юго-Восточную Азию, Африку и Центральную Азию.

Эксперты полагают, что у Израиля имеется 80–90 ядерных боеголовок (и достаточное количество расщепляющегося материала для создания еще около 200 боеголовок). О зоне, свободной от оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке Израиль, судя по заявлениям израильских официальных лиц, будет готов говорить только тогда, когда в регионе наступит мир. Нынешнее обострение арабо-израильского конфликта показывает, что до этого еще очень и очень далеко.

Позицию Израиля поддерживают США. Они тоже игнорируют конференции по ближневосточной зоне, отказываясь участвовать в них даже в качестве наблюдателей (в отличие от четырех других официальных ядерных держав — России, Китая, Великобритании и Франции).

Россия же считает, что обсуждение зоны способствует укреплению безопасности региона, а потому Израилю не стоит отказываться от этого. Тем более что на конференции все договоренности должны приниматься консенсусом, а значит, навязать Израилю какие-то решения никто не сможет. По словам Михаила Ульянова, «этот форум является единственной существующей на данный момент площадкой, где страны Ближнего Востока при желании могли бы обсудить и некоторые смежные вопросы, относящиеся к региональной безопасности».

В ходе своего выступления российский дипломат выразил надежду на то, что Израиль в будущем пересмотрит свою позицию. «Что касается необходимости участия в конференции Израиля, то мы не строим иллюзий и понимаем, что сейчас перспективы этого практически сведены к нулю,— признал он.— Однако конференция ООН по зоне, свободной от оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке,— это долгосрочная и безопасная площадка для диалога, где интересы каждого надежно защищены правилом консенсуса. И когда острая фаза конфликта пройдет, а рано или поздно это должно случиться, вопрос вновь приобретет свою актуальность. И надеемся, что израильтяне пересмотрят свое отношение к процессу, который, без сомнения, соответствует интересам всех государств региона». То же самое, по его словам, касается США.

Елена Черненко