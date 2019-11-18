Зона обсуждения

Сегодня на площадке ООН в Нью-Йорке откроется международная конференция, организовать которую пытались с 1995 года. Ее цель — выработать договор о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения. Для России это мероприятие имеет особое значение, поскольку Москва в свое время фактически выступила гарантом его созыва — вместе с Великобританией и США. Вашингтон, однако, решил проигнорировать форум. А главное, его бойкотирует Израиль — единственная ядерная держава региона.

Открывающаяся сегодня в Нью-Йорке конференция войдет в историю независимо от своего исхода: никогда еще от решения провести подобный форум до его созыва не проходило столько лет. Между тем резолюция о необходимости создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения (ОМУ), была одним из важнейших итогов конференции 1995 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Ее соавторами выступили Россия, США и Великобритания.

Ключевым же решением конференции 1995 года стало бессрочное продление ДНЯО — пожалуй, главного международного договора в сфере безопасности. Его членами являются 190 стран (не подписали его только Израиль, Индия, Пакистан и Южный Судан; Северная Корея в 2003 году заявила о выходе из договора, но ее статус считается спорным). Добиться его бессрочного продления никогда бы не удалось, если бы не обладающие ядерным оружием арабские страны не пошли на уступки. Они согласились умерить свои претензии в обмен на два зафиксированных на бумаге обещания: что ДНЯО станет универсальным (иными словами, что в него вступит и Израиль) и что Ближний Восток вообще освободят от ядерного, химического и биологического оружия.

Ни того ни другого до сих пор не произошло. И терпение у арабских государств, судя по всему, подходит к концу. Обзорная конференция по ДНЯО 2015 года завершилась без принятия итогового документа именно из-за разногласий вокруг ближневосточной проблемы. С тех пор в этом регионе ДНЯО все чаще называют дискриминационным договором и все громче раздаются голоса в пользу расширения числа ядерных государств.

Следующую обзорную конференцию по ДНЯО, намеченную на май 2020 года, от полного провала может спасти только прогресс в вопросе о ближневосточной зоне. (Еще один сложный вопрос — это VI статья ДНЯО, согласно которой страны, имеющие ядерное оружие, должны стремиться к его сокращению и уничтожению. Но с реализацией этого обязательства в последние годы все так плохо, что успех на не очень перспективном ближневосточном направлении и то куда вероятней.)

Впрочем, добиться прогресса в этом вопросе будет очень непросто. Оптимисты считают успехом уже сам факт проведения конференции. За последние 25 лет было множество попыток созвать такой форум (а вообще идея освобождения Ближнего Востока от ОМУ обсуждается с середины1970-х), но они каждый раз заходили в тупик. Дело в том, что в рамках обзорного процесса ДНЯО решения принимаются консенсусом, а поддерживающие Израиль страны — прежде всего США — не давали зеленый свет на объявление даты конференции.

В итоге арабские страны пошли «в обход»: они составили резолюцию о необходимости созыва такого мероприятия и в конце 2018 года внесли ее на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН, где решения принимаются большинством голосов. Против проголосовали только Израиль, США и Микронезия.

Россия проведение конференции в Нью-Йорке горячо приветствует. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на днях заверил, что Россия будет принимать в ней «самое активное участие». Глава российской делегации на конференции, постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сказал “Ъ”, что создание на Ближнем Востоке зоны, свободной от ОМУ, «стало бы существенным вкладом в укрепление режима нераспространения, что отвечает национальным интересам России». При этом он напомнил, что на России, США и Великобритании лежит особая ответственность за реализацию резолюции 1995 года (см. интервью).

В Лондоне долгое время не могли сформулировать свою позицию по отношению к конференции, но в итоге решили принять в ней участие. США, однако, мероприятие в Нью-Йорке проигнорируют. В Вашингтоне заявили, что сейчас «не время» для подобных конференций, поскольку на Ближнем Востоке не созданы предпосылки для реализации инициативы о создании особой зоны. Напомним, в мире уже существуют шесть безъядерных зон (см. справку). В кулуарных беседах американские дипломаты признают, что все дело в категорическом неприятии этой конференции Израилем.

Где в мире есть безъядерные зоны Читать далее

Израиль — единственное государство Ближнего Востока, обладающее ядерным оружием. При этом официально он этого не признает и не отрицает, но ни в какие переговоры об уничтожении своего арсенала вступать не собирается. В Израиле это называют «конструктивной двусмысленностью». Членом ДНЯО страна не является, и ей в этом плане не важно, что произойдет на очередной обзорной конференции. Впрочем, перспектива появления ядерного оружия у арабских стран Израиль тревожит, поэтому его эмиссары в ряде неофициальных переговоров в рамках процесса реализации решений 1995 года все же участвовали — в Глионе и Женеве в 2013–2014 годах.

Вице-президент Иерусалимского института стратегии и безопасности Эран Лерман пояснил “Ъ”, что, с точки зрения Израиля, швейцарские консультации были малорезультативными и не сняли израильские озабоченности относительно «сути конференции» и понимания ее организаторами «особой ситуации», в которой находится его страна. «Мы уверены, что "конструктивная двусмысленность" полезна для стабильности и мира в нашем регионе, особенно учитывая политику наших соседей, которые хотят нас уничтожить, например Иран»,— заметил эксперт.

Израиль был категорически против заключения сделки по иранской ядерной программе в 2015 году и рад, когда США в 2018 году вышли из нее. В Израиле убеждены: Тегеран нарушил бы сделку, поскольку стремится создать собственную ядерную программу военного характера. По словам Эрана Лермана, в сложившейся ситуации в Израиле считают, что «условий для проведения конференции не создано».

Бывший посол Израиля в Германии, старший научный сотрудник Института исследования национальной безопасности при Тель-Авивском университете (INSS) Шимон Штайн сказал “Ъ”, что Израиль выступает против проведения конференции, так как в ходе нее не планируется решать вопросы, «которые действительно заводят Ближний Восток в тупик». По его мнению, вопрос «зоны, свободной от ОМУ» не может обсуждаться в отрыве от региональной повестки. Он добавил, что Израиль будет голосовать против любых резолюций, где будет идти речь о разоружении Ближнего Востока, если это будет делаться вне ближневосточного контекста. Ранее официальные израильские лица давали понять, что сядут за стол переговоров по резолюции 1995 года, только когда обстановка на Ближнем Востоке стабилизируется. Но такая перспектива пока не просматривается.

Елена Черненко, Марианна Беленькая