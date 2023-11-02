У каких стран есть ядерное оружие

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2023 году ядерные державы продолжают наращивать число развернутых ядерных боеголовок. Что это за страны и как они увеличивают свои потенциалы — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автономная пусковая установка ракетного комплекса «Тополь-М»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Автономная пусковая установка ракетного комплекса «Тополь-М»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Какие страны входят в ядерный клуб

Сегодня членами ядерного клуба считаются девять государств: США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. Пять стран, которые испытали ядерное оружие до 1967 года, относят к «старым» ядерным державам, а страны, вошедшие в ядерный клуб позже, считают «молодыми» ядерными державами. Ядерный клуб не только расширялся, но и сокращался. В 1989 году ЮАР стала первым государством, добровольно отказавшимся от ядерного оружия.

Кроме того, на территории нескольких государств, которые являются членами НАТО (Германия, Италия, Турция, Бельгия, Нидерланды, Канада), и других союзников находится ядерное оружие США. В марте 2023 года Москва и Минск также договорились о размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия.

Сколько ядерного оружия в мире

По данным на начало 2023 года, из общего числа имевшихся в мире 12 512 ядерных боеголовок примерно 9576 находились на складах для потенциального использования. Это на 86 больше, чем в январе 2022 года.

Всего в мире около 3844 боеголовок развернуто на ракетах и самолетах. Девять ядерных держав — Великобритания, Израиль, Индия, Китай, КНДР, Пакистан, Россия, США, Франция — продолжают модернизацию ядерных арсеналов. Некоторые из них в 2022 году развернули новые системы вооружения, снабженные ядерными арсеналами или способные к их использованию.

США увеличили число развернутых боеголовок с 1744 до 1770, Россия — с 1588 до 1674. Всего около 2 тыс. боеголовок — почти все они принадлежат РФ и США — находилось в состоянии повышенной боеготовности (означает оснащение ими ракет или размещение на авиабазах стратегической авиации).

Россия значительно обходит США по числу хранящихся боеголовок — 2815 против 1938. Общее число боеголовок, развернутых и хранящихся в США, не изменилось (3708). В России этот показатель вырос с 4477 до 4489. Общее число боеголовок с учетом снятых с вооружений составляет 5244 (–184) у США и 5889 (–88) у России.

Как страны наращивают ядерный потенциал

Россия и США обладают почти 90% всего ядерного оружия. SIPRI считает, что размеры их ядерных арсеналов оставались «относительно стабильными в 2022 году». Однако эксперты отмечают снижение прозрачности в этом вопросе со стороны и РФ, и США на фоне конфликта на Украине.

Китай нарастил свой ядерный арсенал с 350 боеголовок до 410. Речь идет о хранящемся вооружении. SIPRI считает, что число китайских баллистических ракет к концу десятилетия может сравняться с российским или американским.

SIPRI ожидает увеличения числа боеголовок в Великобритании, исходя из заявлений властей. Однако страна ранее прекратила публично раскрывать данные по развернутому вооружению. Франция продолжала работу по созданию атомной подлодки, оснащенной баллистическими ракетами третьего поколения, новой крылатой ракеты воздушного базирования.

Индия и Пакистан расширяли ядерные арсеналы и продолжали разработку новых систем доставки. Пакистан является для Индии основным объектом ядерного сдерживания. Однако Нью-Дели работает и над созданием систем дальнего радиуса действия, в том числе тех, которые могут поражать цели на территории Китая.

КНДР в 2022 году не проводила ядерных испытаний, но произвела больше 90 пробных ракетных пусков. Некоторые из запущенных ракет могут оснащаться ядерными боеголовками. По данным SIPRI, КНДР произвела 30 боеголовок и располагает материалами для увеличения их числа до 50–70. Израиль, который официально не признает наличия ядерного оружия, по информации экспертов, проводил модернизацию арсенала.