Терминалы отпустили с «Миром»

Оператор карт «Мир» одобрил использование российских терминалов за границей. Такая практика не нарушает закон, заявил РБК глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев. Год назад издание сообщало, что некоторые банки начали устанавливать свои терминалы в заведениях Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. То есть фактически зарубежной торговой точке нужно открыть российский счет, принимать на него платежи от туристов, а уже затем переводить средства в местные банки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как заявление НСПК повлияет на такие операции? Председатель совета ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов отмечает, что это снимет с банков часть рисков, но все проблемы не решит: «Это заявление решает правовую проблему, поскольку из законодательства РФ в этой области не было очевидно, может ли российский банк размещать свои терминалы за рубежом и строить соответствующую схему эквайринга.

Теперь НСПК сказала, что можно. Осталась деловая сторона, которая более или менее понятна, поскольку спрос на такие терминалы, видимо, есть, а также техническая сторона, которая сложнее. Когда вы платите за товар в зарубежном магазине, то должны как-то передать туда деньги из российского банка. В нынешнее время, когда у нас есть проблемы с международными переводами из РФ, это непростая задача.

Для подсанкционных отечественных кредитных организаций международные платежи практически закрыты. Возможно построение каналов с дружественными странами, но оно оказалось даже в этом случае не таким простым, как предполагалось. А для стран, которые активно работают и с Россией, и с Европой, и с США, санкционные риски, конечно, велики. Что касается установки самих терминалов, думаю, этот вопрос решаемый. Он не очень тривиальный, но тут каких-то фундаментальных проблем я не вижу. Это технически понятная задача, и известно, как ее решать».

Прошлой осенью “Ъ” сообщал, что в некоторых турецких магазинах действительно появилась возможность оплаты картой «Мир» через терминалы российских банков. Но, даже несмотря на поддержку НСПК, этот механизм вряд ли будет повсеместным, считает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов:

«Это достаточно сложная история, которая в первую очередь требует серьезных договоренностей с зарубежными банками в части процессинга, а также местными регуляторами и их полного комфорта. В конце концов, предполагаются издержки на обеспечение этой сети терминалов и их установку в определенных точках за рубежом.

Что касается привлекательности такой возможности для вендоров, все зависит от конкретной юрисдикции. Но традиционные туристические направления, которые тем более набирают большую популярность в последнее время в связи с тем, что резко сократился туризм в Европу, могут быть в этом заинтересованы исходя из потока российских путешественников. Конечно, мы говорим не обо всех вендорах на всей территории, а об определенных игроках — может быть, это отели — в каких-то наиболее популярных курортных локациях.

Регулятор, в свою очередь, может выступить против этой истории. Мотивы у него могут быть те же самые, что и у банков, а именно опасения по поводу вторичных санкций. Возможно, тут было бы логичнее начать даже не с Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, а с юрисдикций Средней Азии, где с санкционной повесткой все может быть проще, где есть определенные связи и с местными кредитными организациями, и с местными регуляторами».

Установка терминалов за рубежом не единственный способ решить проблему с расчетами за рубежом. Как писал “Ъ”, в некоторых турецких заведениях предлагают перевести деньги на карту сотруднику, а он, в свою очередь, оплачивает покупку.

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Илья Сизов