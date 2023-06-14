«Миру» продумывают конкурента

Глава Тинькофф-банка Станислав Близнюк подтвердил, что дискуссия о создании конкурента картам «Мир» сейчас идет между несколькими участниками рынка. Ранее к появлению альтернативы платежной системы призвал глава Сбербанка Герман Греф, заявив, что в этой области необходима конкуренция. Но, по его словам, сам Сбер не готов ее реализовать. Подробности — у Даниила Бабкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О новом глобальном переходе государственных активов в частные руки говорят все чаще. Большую приватизацию, в частности, анонсировал президент «Интерроса» Владимир Потанин еще семь лет назад; в апреле 2023-го идею поддержал и глава ВТБ Андрей Костин.

Теперь на Петербургском международном экономическом форуме с ним согласился и Герман Греф и в пример привел оператора платежной системы «Мир», который нужно либо приватизировать, либо создать ему конкурента:

«Было бы очень неплохо, если бы либо НСПК, как изначально предполагалось, изменил свой статус и был бы продан участникам рынка, либо, в конце концов, чтобы появился еще один рыночный игрок для того, чтобы можно было сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование. Я не уверен, что это возможно в рамках Сбербанка, потому что сегодня очень многие механизмы уже созданы под одного игрока, поэтому не уверен, что, если мы захотим, мы сумеем создать такую альтернативу. Это должна быть установка со стороны государства в первую очередь».

Единственный акционер НСПК — Центробанк, и вопрос приватизации власти обсуждали два года назад. В Минфине тогда говорили, что «момент настал». Но вариант с продажей игрокам рынка проблему монополии не решит, подчеркнул независимый эксперт на платежном рынке Дмитрий Вишняков:

«Переход НСПК в частные руки не случился просто из-за того, что она стала, по сути, государственной монополией после того, как иностранные платежные системы покинули российский внутренний рынок. Поэтому, конечно, даже если НСПК приватизируется, она все равно останется монополией.

Это, скорее всего, не соответствует целям развития индустрии безналичных платежей в стране. Наверное, в этом основная причина, хотя это все еще и опция.

Я думаю, что, если будет дальнейший цикл приватизации государственных компаний, то НСПК может стать одним из интересных активов».

Об альтернативе «Миру» говорили и в ВТБ, и в Тинькофф-банке. Теперь глава последнего Станислав Близнюк заявил, что в обсуждении принимают участие пять-десять игроков рынка.

Сам глава НСПК Владимир Комлев к этому отнесся скептически: по его мнению, конкуренция между платежными системами принесет больше денег банкам, но для граждан выгода будет второстепенна.

В свою очередь, председатель правления Национального платежного совета Александр Линников с этим не согласен. Он считает, что и приватизация, и создание конкурента вполне возможны силами нескольких крупных банков:

«Конкуренция является стимулом развития любого рынка. Разумеется, приватизация НСПК — это не единственная мера для предотвращения монополизации.

Мы также поддерживаем инициативы ведущих банков России, направленные на создание конкурентов платежной системе "Мир". Герман Греф ссылался не на отсутствие технической возможности для этого, а на возможное отсутствие политической воли».

Вместе с тем одним из вариантов приватизации НСПК аналитики называют публичное размещение акций на бирже — это принесло бы и деньги в бюджет. Закон действительно позволяет продать часть бумаг, но доля регулятора не должна быть ниже уровня 50% плюс одна голосующая акция. Осенью 2022 года года в ЦБ заявляли, что пока не готовы снижать долю в НСПК.

Иван Корякин