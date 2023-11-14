В третьем квартале больше всего визитеров в Грузию приехало из России

По данным грузинского правительственного агентства «Грузстат», в июле—сентябре текущего года из России в Грузию приехали 478,4 тыс. человек. Это почти четверть (24,4%) всех визитеров, посетивших кавказскую страну в третьем квартале. По этому показателю россияне вышли на первое место, опередив граждан Турции (21,3%) и Армении (12,9%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Всего Грузию в третьем квартале посетили 2,7 млн человек. Это на 19,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда Россия тоже занимала первое место по числу визитеров (443,3 тыс.), но доля россиян в общем турпотоке была выше (27,7%).

Согласно определениям, принятым в Грузии, визитерами считаются нерезиденты, которые приехали в страну и остались в ней минимум на одну ночь. «Грузстат» отмечает, что 42,5% визитеров — лица в возрасте 31–50 лет, 54% гостей — мужчины. Абсолютное большинство граждан РФ приехали в Грузию для отдыха — в туристических целях.

Недавно президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что после начала спецоперации на Украине «около 100 тыс. россиян осели в Грузии» и «активно участвуют в экономической жизни», пользуясь «легкостью ведения бизнеса» в стране. При этом она заметила, что россияне, поселившиеся в Грузии, «ведут себя так, как будто находятся дома», и выразила обеспокоенность тем, что массовый переезд граждан РФ «не очень контролируется».

Между тем все больше российских авиакомпаний начинают летать в грузинские города: с 31 октября Red Wings Airlines по вторникам и воскресеньям будет выполнять рейсы в Кутаиси, а с 2 ноября каждые четверг и воскресенье — в Тбилиси.

Георгий Двали, Тбилиси