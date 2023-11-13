Президент Грузии: грузины недовольны тем, что русские ведут себя у нас как дома

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, находящаяся с рабочим визитом во Франции, заявила в интервью Radio France International, что после начала спецоперации на Украине «около 100 тыс. россиян осели в Грузии» и «активно участвуют в экономической жизни», пользуясь «легкостью ведения бизнеса» в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

«В Грузии основать компанию можно за 24 часа. Они (граждане РФ.— ''Ъ'') открывают малые индивидуальные предприятия»,— отметила глава государства. По ее словам, население страны обеспокоено тем, что россияне «не проявляют интереса к интеграции в культуру Грузии».

Саломе Зурабишвили заявила также, что россияне, поселившиеся в стране, «ведут себя так, как будто находятся дома». «Наверное, помнят, как было раньше»,— отметила госпожа Зурабишвили, явно имея в виду эпоху СССР. Президент выразила обеспокоенность тем, что массовый переезд граждан РФ в Грузию «не очень контролируется и мы не знаем, кто проникает в страну».

Накануне в интервью французскому телеканалу LCI Саломе Зурабишвили назвала «нереалистичным» суд над президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом она отметила, что теоретически считала бы проведение такого процесса желательным и справедливым. «По моему внутреннему убеждению, я думаю, что это было бы историческим последствием того, что определенным вещам было отведено свое место»,— сказала глава грузинского государства.

О том, на каких условиях россияне могут открыть ИП в закавказской республике, читайте в материале «Предпринимателями Грузия полнится».

Георгий Двали, Тбилиси