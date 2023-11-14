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Коммерсантъ FM
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Песков отверг обвинения США о помощи КНДР в обходе санкций

Кремль назвал абсолютно голословными обвинения США в адрес России в оказании помощи КНДР по обходу санкций, связанных с контролем над вооружением. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Подобные заявления являются абсолютно голословными, и они ничем не подтверждены. И каждое новое подобное заявление лишь еще больше девальвирует все остальные на этот счет»,— ответил Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Министр обороны США Ллойд Остин на встрече представителей Командования ООН в Сеуле обвинил Россию и Китай в оказании помощи КНДР. Он считает, что Кремль способствует наращиванию военного потенциала Северной Кореи, позволяя Пхеньяну уклоняться от санкций ООН.

Ллойд Остин также обвинил Пхеньян в поставках оружия в Москву, чтобы применить его в ходе специальной военной операции на Украине. Напомним, что 13 сентября северокорейский лидер Ким Чен Ын встретился с Владимиром Путиным в России.

Министр иностранных дел Сергей Лавров называл это слухами.

Подробнее об отношениях России с КНДР — в материале «Ъ» «Непобедимые боевые товарищи».

Дельгир Манджиева

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