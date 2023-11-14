Госдума повысила пенсии военным и неработающим пенсионерам на 2024 год

Госдума одобрила повышение пенсий для неработающих пенсионеров и военнослужащих. Для первых повышение составит 7,5%, для вторых — 4,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Закон о повышении пенсий военнослужащим с 1 октября 2024 года был принят сразу во втором и третьем чтениях. Он предполагает, что с 1 октября следующего года пенсии военных и приравненных к ним лиц повысят на 4,5%. Как уточнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, эта мера затронет более 2,7 млн человек.

Также во втором и третьем чтениях был принят закон о повышении с 1 января 2024 года пенсий неработающим пенсионерам на 7,5%. В рамках закона со следующего года будет установлена стоимость одного пенсионного коэффициента в размере 133 руб. 5 коп., а также фиксированная выплата к страховой пенсии — 8134 руб. 88 коп. Это коснется более 32 млн граждан, сказал господин Володин.

25 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым до 1 января 2025 года приостановили действие положения некоторых актов. Среди прочего, в них речь шла о приостановке индексации зарплат госслужащим, военным и силовикам, а также судьям, помощникам сенаторов и депутатам. Глава Минфина Антон Силуанов объяснял нежелание пенсионеров искать работу существенным ростом выплат.

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Лаура Кеффер