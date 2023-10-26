Силуанов объяснил нежелание пенсионеров искать работу существенным ростом выплат

Министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы 26 октября объяснил, почему большинство российских пенсионеров не идут работать. Одна из причин — регулярные повышения пенсий.

Согласно статистике, которую привел господин Силуанов, из 35 млн пенсионеров трудоустроены чуть больше 7 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Пенсии с учетом индексации, особенно в последние два года, существенно подросли. Если идти работать, то работодатели не всегда предлагают достойные зарплаты»,— пояснил Антон Силуанов (цитата по ТАСС).

Министр назвал еще две причины: здоровье пенсионеров и их занятность уходом за внуками.

«Второе — люди предпочитают отдыхать по состоянию здоровья. И третье — аргументация, что необходим уход за внуками. Эти три позиции как раз и являются основанием для того, чтобы пенсионеры оставались на пенсии, получали свои пенсионные выплаты и обеспечивали те потребности, по которым соцопросы были проведены»,— добавил министр (цитата по РБК).

Обсуждая проект бюджета на 2024-2026 годы, Антон Силуанов раскритиковал идею об индексации пенсий по отдельным категориям профессий. По его словам, такое предложение сегментирует рабочих пенсионеров.

«Мне кажется, что это не очень хорошее предложение. Почему? Потому что мы здесь сегментируем, получается, рабочих пенсионеров. Мне кажется неправильным предложением по каким-то отдельным профессиям решать эту проблему»,— сказал господин Силуанов.

Как пояснили «Ъ» в пресс-службе Минфина, в своем выступлении министр опирался на итоги выборочного обследования рабочей силы, проведенного Росстатом. В данном исследовании перечислены причины, по которым люди пенсионного возраста предпочитают не работать.

25 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым до 1 января 2025 года приостановлено действие положения некоторых актов. Среди прочего, в них речь шла о приостановке индексации зарплат госслужащим, военным и силовикам, а также судьям, помощникам сенаторов и депутатам. В федеральном бюджете на 2024 год предусмотрена индексация пенсий на 7,5%.

Подробнее — в тексте «Ъ» «На социалку хватит».

Петр Бузлаев