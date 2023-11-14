Путин утвердил поправки в закон о выборах президента

Президент России Владимир Путин подписал поправки, в которых ограничивается проведение фото- и видеосъемки на избирательных участках, а также регулируется проведение президентских выборов в условиях военного положения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Законы ограничивают проведение фото- и видеосъемки на избирательных участках. Теперь проводить их смогут только аккредитованные представители СМИ, работающие в редакциях по трудовому договору. На избирательных участках военных частей журналистам потребуется дополнительное разрешение от командира части.

Также ЦИК наделяется правом вносить изменения в порядок проведения выборов во время военного положения. За пределами России время голосования может быть изменено по решению руководителя диппредставительства или консульского учреждения России в случае угрозы жизни и здоровью граждан. Голосование в субъектах с военным положением (сейчас это ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области) будет возможным по итогам консультаций ЦИКа с Минобороны, ФСБ и главами этих регионов.

Подробнее об агитационных правилах на предстоящих выборах — в материале «Верховный суд присмотрелся к агитации».

Александра Горошилова