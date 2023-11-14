Россияне потратились на маркетплейсах

Посуда из IKEA, игровые приставки и автомобили — маркетплейсы рассказали об итогах распродажи 11.11. Только на Ozon в пик акции пользователи маркетплейсов потратили 30 млрд руб., что на 64% больше, чем в прошлом году, рассказали “Ъ FM” в компании. В «Яндекс. Маркете» оборот вырос в полтора раза, а число покупателей — почти в два. Лидером по объему продаж стала игровая приставка Sony PlayStation 5 стоимостью в районе 55 тыс. руб. По количеству заказов в топе площадки оказались стаканы и кружки шведского бренда IKEA. Однако собеседники “Ъ FM” восторга маркетплейсов от итогов распродажи 11.11 не разделяют. С подробностями — Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Некоторые товары пропадали с онлайн-полок маркетплейсов за считанные минуты. А в соцсетях до сих пор не утихают споры, действительно ли все так быстро раскупили, или это была уловка для привлечения внимания, искусственно созданный ажиотаж?

Москвичка Дарья рассказала “Ъ FM”, как ей почти удалось приобрести игровую приставку по привлекательной цене: «Я увидела в соцсетях, что на одном из маркетплейсов продается PlayStation 5 за 43 тыс. руб., что на 10-15 тыс. руб. дешевле, чем обычно. Пока я дошла до кнопки "Оплатить", примерно через три минуты, маркетплейс сообщил, что приставку именно по этой цене уже раскупили, и отправил меня обратно на страницу товара. Там была доступна та же PlayStation, только уже за 53 тыс. руб.».

Между тем дефицита на площадках не должно было быть. Как рассказали “Ъ FM” в Ozon, в распродаже 11.11 участвовало 68 млн товаров, что в 2,5 раза больше, чем в 2022 году, пояснила представитель пресс-службы маркетплейса Анна Гемиш:

«11 ноября покупатели оформили более 5,4 млн заказов, причем 63% всех покупок в рублевом эквиваленте сделали жители регионов. Мы отмечаем, что средний чек вырос на 27% по сравнению с прошлым годом.

Покупатели стали чаще совершать крупные покупки. Например, самым дорогим товаром стал автомобиль Chery Tiggo за 2 млн руб. Только за первые три часа 11 ноября было продано 12 таких машин».

В этом году маркетплейсы особенно отметили спрос на товары для дома и ремонта. У «Яндекс. Маркета», например, продажи такой продукции выросли почти в три раза по сравнению с 2022 годом. А по количеству заказов лидирует посуда, электроинструменты и товары повседневного спроса, например, на втором месте в топе — дрель-шуруповерт.

Однако несмотря на активность покупателей, денежные показатели могли быть выше, считает эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов: «Когда акция, которая задумывалась как очень короткая, размывается на длительный период, у покупателя ожидаемо снижается к ней интерес.

Кроме того, начиная с 2021 года, маркетплейсы начали ультимативно заставлять продавцов снижать цены на распродажах. А учитывая, что большинство из них и так работают на грани рентабельности, для игроков участие в этих акциях стало просто невыгодным. Поэтому продавцы либо уклонялись от участия в них, либо задолго начинали повышать цены на товары, чтобы потом сделать на них скидку».

Вместе с тем в пунктах выдачи количество заказов в период распродаж увеличилось на 15% по сравнению с предакционным периодом, рассказали “Ъ FM” участники рынка. Но в прошлом году эти показатели были значительно выше.

Так что не для всех продавцов эта распродажа прошла успешно, подчеркнула основатель компании Yuta-marketplace Юлия Некрасова: «Процентов на 20 заказов стало меньше, несмотря на то, что в этом году мы представили больший ассортимент. Кроме того, цены были ниже, чем в 2022-м.

В этот раз, например, Wildberries вынудил всех поставщиков участвовать в акции. Минимум 50% своих товаров они должны были завести на распродажу для того, чтобы площадка предоставила свою скидку».

Сезон распродаж на некоторых маркетплейсах начался в конце октября и закончится только под Новый год. Эксперты отмечают, что в этом году площадки серьезно вложились в рекламные кампании в надежде на высокий покупательский спрос. Но кажется, россияне выдохлись уже на первой распродаже, а впереди — еще как минимум две.

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Яна Загоровская