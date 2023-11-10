Распродажи без ажиотажа

В этом году, вопреки ожиданиям ритейлеров, первый этап начавшихся ноябрьских распродаж не привел к росту спроса. В первые дни акций активность покупателей сократилась на 4–7% год к году, хотя обороты сетей в деньгах увеличиваются из-за роста цен. Рыночная конъюнктура в этом году кардинально отличается от прошлогодней: на фоне скачков курса валют россияне совершили крупные покупки, не дожидаясь «черной пятницы» и Дня холостяка. Но заработать на распродажах, возможно, удастся селлерам маркетплейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В этом году активность покупателей на фоне начавшихся ноябрьских распродаж отстает от прошлогодней. Как следует из обзора «Чек Индекс», подготовленного оператором фискальных данных «Платформа ОФД», число покупок 1–7 ноября сократилось на 4–7% год к году. Аналитики отмечают, что по итогам осенних распродаж покупательский спрос вряд ли достигнет прошлогодних показателей.

В то же время, по данным «Платформы ОФД», ритейлеры на первом этапе распродаж зафиксировали увеличение продаж в денежном выражении на 15%, что связано с ростом цен на 12–20% год к году. Старший директор департамента торговой недвижимости CMWP Анна Манькова также заметила снижение спроса, хотя товарооборот сетей в эти дни вырос на 5–15% год к году.

Конец года — горячий период для ритейла. В ноябре стартует сезон распродаж, приуроченных в том числе к отмечаемому 11 ноября Дню холостяка и «черной пятнице», выпадающей в этом году на 24 ноября, и плавно перетекает в предновогодний ажиотаж. В последние годы распродажи запускаются раньше обычного, отмечают в «Юкассе». Активные продажи, по словам директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, продолжаются до конца января, когда поступают новые коллекции.

Общее снижение спроса аналитики «Чек Индекс» частично связывают с высокой базой: в начале прошлого ноября число покупок увеличилось на 20–30% год к году. Это объяснялось характерным для прошлого года эффектом отложенного спроса: до конца осени потребители придерживались сберегательной модели. В этом году к распродажам многие россияне подошли, уже сделав крупные покупки, на что указывают хорошие продажи октября, считают в «Платформе ОФД».

В категории «Одежда и обувь» в начале ноября этого года число покупок, как указывается в обзоре «Чек Индекс», оказалось ниже на 8% год к году, хотя в октябре речь шла о росте на те же 8%. В случае электроники и бытовой техники продажи в ноябре опустились на 7%, а октябрьский рост оценивался в 9% год к году. В сегменте парфюмерии и косметики в начале ноября зафиксировано снижение на 6%, в то время как в октябре был рост на 5%.

Президент Baon Илья Ярошенко говорит, что на ноябрь у его компании приходится пик продаж. Но в этом году ожидания от распродаж невысоки из-за установившейся теплой погоды, что не стимулирует приобретать зимние вещи. «Был холодный октябрь, когда были отмечены заметные продажи»,— отмечает господин Ярошенко. По словам гендиректора «Стокманн» Геннадия Левкина, в этом году продажи в первую неделю ноября оказались ниже ожиданий, но он ждет роста спроса в ближайшее время. В «Лэтуаль» отмечают рост спроса в категории парфюмерии на 12% год к году, товаров для уходя за лицом и телом — на 30%, макияжа — на 21%.

В «М.Видео-Эльдорадо» говорят о двузначной динамике продаж год к году на первом этапе ноябрьских распродаж. Компания подготовилась к ним, нарастив товарные запасы на 40%. Но аналитики рекордов не прогнозируют. «Сети бытовой техники и электроники обычно проводят акции наиболее успешно, но со скачком курса валют многие покупатели уже произвели запланированные покупки, сильного ажиотажа ожидать не стоит»,— говорит директор по стратегическому развитию компании «Магазин магазинов» Вячеслав Кацегоров.

Снижение продаж заметно не во всех категориях. Покупки спорттоваров, по данным «Чек Индекс», в начале ноября год к году выросли на 25%, товаров для дома и ремонта — на 12%, ювелирных изделий — на 3%. Но наиболее выраженную динамику в ноябре удалось показать онлайн-площадкам, где продажи выросли на 30–35% год к году. «Основными бенефициарами роста спроса на маркетплейсах являются их селлеры»,— констатируют в «Платформе ОФД».

В Ozon говорят о более масштабной распродаже в этом году: в акции к Дню холостяка участвуют 68,3 млн товаров, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее, вовлечены 70% селлеров. Маркетплейс рассчитывает выйти на рекорд по количеству заказов и обороту площадки. В Lamoda рассчитывают на значительные скидки из-за стремления брендов реализовать зимние коллекции.

Алина Савицкая, Александра Мерцалова, Анатолий Костырев