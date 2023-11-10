«Черная пятница»: когда пройдет и как к ней относятся россияне

Крупная ежегодная распродажа, называемая «черной пятницей», пройдет в России с 23 по 26 ноября. В этот период потребителям предложат «самые высокие скидки» на товары. История события в мире и в России — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Что такое «черная пятница» и какие скидки она предлагает

«Черной пятницей» обычно называют крупную осеннюю распродажу, во время которой потребителям предлагают самые большие скидки на товары и самые выгодные предложения в году. «Черная пятница» считается главной ежегодной распродажей. Официально она проходит в России с 23 по 26 ноября, однако некоторые магазины самостоятельно устанавливают сроки проведения распродаж. Каждый год событие привлекает все больше внимания, а потребители тратят на покупки в этот период все больше денег.

В 2022 году в США в течение пяти дней распродаж покупки в обычных и интернет-магазинах совершили 196,7 млн американцев, что превысило допандемийный уровень и стало рекордом с 2017 года, когда стали вестись подобные подсчеты. Во время онлайн-распродаж «черной пятницы» американцы потратили рекордные $9,12 млрд. Это на 2,3% больше, чем в 2021 году.

По данным Adobe Analytics, в 2023 году в США в интернет-магазинах ожидаются рекордные скидки — в среднем на 5% больше, чем в прошлогоднем сезоне распродаж, в целом же скидки будут доходить до 35%.

Самые большие скидки будут предложены в сегменте игрушек — 35%. В прошлом году этот сегмент также был лидером — со скидками до 34%. Крупные скидки также ожидаются для электроники — до 30%, одежды — до 25%, спортивных товаров — до 24%, телевизоров — до 22%, а также мебели и постельных принадлежностей — до 11%.

История события

Обычай устраивать осенние распродажи после Дня благодарения зародился в США в XIX веке. Изначально День благодарения отмечали в последний четверг ноября, но из-за этого период праздничных распродаж мог стать короче на неделю, что приносило бизнесу убытки. В 1941 году президент США Франклин Рузвельт официально установил дату Дня благодарения как четвертый четверг ноября.

Сам термин «черная пятница» появился в 1960-х в полицейском жаргоне Филадельфии и описывал трудную ситуацию на дорогах и толпы людей в магазинах в период ноябрьской распродажи. Словосочетание медленно входило в оборот, а с 1980-х стало использоваться повсеместно.

«Черная пятница» обычно проходит в период с 23 по 29 ноября. Со временем ритейлеры начали открывать магазины для распродаж уже в четверг вечером непосредственно после Дня благодарения, а после продолжать скидки «киберпонедельником». С «черной пятницы» традиционно начинается сезон рождественских распродаж.

«Черная пятница» в России

Первая «черная пятница» в России прошла в 2013 году, в ней приняли участие около 80 компаний, в том числе Ozon, «Детский мир», «Эльдорадо», Wikimart, Lamoda, Otto и другие (список основных партнеров 2023 года можно посмотреть на официальном сайте распродажи). Несмотря на жалобы пользователей на то, что сайт акции работал с большими перебоями, а ряд предложений не соответствовал заявленным скидкам, ритейлеры признали эксперимент успешным: число заказов резко увеличилось, конверсия и посещаемость онлайн-магазинов выросли, а общий оборот акции составил около 300 млн руб.

В 2022 году мобильный интернет-трафик в крупнейших маркетплейсах и онлайн-магазинах в период акции был в 3,3 раза выше по сравнению с акцией в 2021 году, а число покупателей выросло по сравнению с прошлым годом в три раза. В основных категориях распродаж россияне потратили более 13 млрд руб., что на 11% больше, чем в предыдущем году. Количество купленных товаров увеличилось на 80%, а средний чек остался на уровне 2021-го.

Согласно опросу «Авито», 74% россиян не против отложить покупку и дождаться скидочного предложения — в основном так поступают люди в возрасте 18–34 лет. Эта же возрастная группа гораздо лучше других знает про сезонные распродажи вроде «черной пятницы», «киберпонедельника» и новогодних акций.

Как можно подготовиться к «черной пятнице»

Необходимо определить бюджет, который можно потратить на покупки, а также не выходить за его пределы в период распродаж, может, даже установить лимит на карте. Поможет составление списка желаемых покупок: можно посмотреть цены на товары в разных магазинах и выбрать самое привлекательное предложение. Оставшиеся деньги можно потратить на спонтанные покупки.

Важно не попасться в руки мошенникам, которые будут закидывать сообщениями о самых горячих скидках — нужно делать покупки только на проверенных площадках. Не стоит откладывать покупки до последнего, так как товары могут закончиться. Еще больше сэкономить помогут карты с кэшбэком — имеет смысл ознакомиться с предложениями от банков.

«Черная пятница» в культуре

В искусстве нередко в ироничном ключе обыгрывается желание потребителей как можно больше всего купить на скидках в «черную пятницу». В 2021 году вышел комедийный фильм ужасов под названием «Черная пятница», в котором готовых к покупкам покупателей заразил инопланетный организм, из-за чего те превратились в зомби — сотрудники магазина вынуждены были от них отбиваться.

В 2022 году вышел фильм Гая Ричи «Гнев человеческий», где грабители решили устроить самое масштабное ограбление именно в «черную пятницу». В 2013 году вышла серия «Южного парка» под названием «Черная пятница», в которой пародировались потребительские привычки американцев.