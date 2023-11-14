Суды о взятках в «Транснефть – Верхняя Волга» тормозит юридическая коллизия

В Нижнем Новгороде состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу о коррупции топ-менеджеров АО «Транснефть – Верхняя Волга». Прокурор, выступающий обвинителем, по уголовному делу в отношении бывшего заместителя генерального директора АО «Транснефть–Верхняя Волга» Ирика Гарипова не может определиться с позицией об особом порядке рассмотрения дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель генерального директора АО "Транснефть-Верхняя Волга" Ирик Гарипов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший заместитель генерального директора АО "Транснефть-Верхняя Волга" Ирик Гарипов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ирику Гарипову инкриминировали посредничество в передаче взяток на 60 млн руб. бывшему генеральному директору филиала Юрию Левину от контрагентов. Ирик Гарипов полностью признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой, дав в рамках следствия подробные показания на Юрия Левина. В этой связи прокурор направил в Нижегородский райсуд представление о рассмотрении уголовного дела в особом порядке: стороны не представляют доказательства вины или невиновности подсудимого, и суд оперативно выносит только обвинительный приговор.

Однако на судебном заседании 13 ноября обнаружился юридический казус: поддержать позицию прокуратуры об особом порядке рассмотрения дела и выразить свое мнение по этому поводу гособвинитель не может. Для выполнения условий досудебного соглашения Ирик Гарипов должен выступить ключевым свидетелем в суде по уголовному делу Юрия Левина и тем самым закрепить свои показания.

Тем временем уголовное дело Юрия Левина судья Анастасия Казанцева в сентябре вернула прокурору, поскольку обнаружила в нем существенные противоречия с делом Ирика Гарипова. В частности, в обвинительном заключении не указано, где и когда именно Ирик Гарипов передавал деньги Юрию Левину. Кроме того, вопреки Уголовно-процессуальному кодексу в деле Юрия Левина нет сути обвинения, мотивов и целей подсудимого, указала судья.

Прокуратура обжаловала возврат дела в областной суд, однако дата рассмотрения жалобы не назначена. Если решение прокуратуры устоит в апелляционной инстанции и дело Юрия Левина отправят на дополнительное расследование, уголовное дело Ирика Гарипова автоматически вернут прокурору, поскольку обвинительные заключения в обоих делах идентичны.

Роман Рыскаль