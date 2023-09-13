Дело о взятках откатили следствию

Нижегородский райсуд отправил прокурору уголовное дело экс-гендиректора АО «Транснефть — Верхняя Волга» Юрия Левина, обвиненного в шести коррупционных преступлениях. Следствие полагает, что топ-менеджер через подчиненных получил 60 млн руб. откатов от подрядчиков. Однако суд обнаружил в обвинительном заключении неточности, не позволяющие вынести обоснованный и справедливый приговор. Подсудимый не признал вину и настаивает, что его оговорили коллеги, без его ведома обиравшие коммерсантов. Защита просила перевести Юрия Левина под домашний арест на время доследования, которое может занять до полугода. Однако прокурор убедил суд в том, что подсудимый может скрыться и влиять на свидетелей. До февраля 2024 года он останется в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Левин отрицает обвинения в получении откатов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Юрий Левин отрицает обвинения в получении откатов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В среду Нижегородский райсуд возвратил районному прокурору уголовное дело в отношении бывшего генерального директора АО «Транснефть — Верхняя Волга» Юрия Левина. Как писал «Ъ-Приволжье», ему инкриминировали шесть преступлений по ст. 290 УК РФ о получении взяток в крупных и особо крупных размерах.

По версии следствия, в 2013–2021 годах через ответственного за кадастровые работы Николая Турова, заместителя по строительству Кирилла Сулягина и сменившего его в этой должности Ирика Гарипова топ-менеджер брал откаты от представителей подрядчиков компании, информируя коммерсантов о предстоящих аукционах, обеспечивая победы в них и подписывая акты о стоимости подрядов.

Размер взяток варьировался в пределах 5–10% в зависимости от вида выполненных работ. В общей сложности следствие насчитало более 60 млн руб. переданных от организаций взяток, которыми Юрий Левин «распорядился по собственному усмотрению».

Более половины этой суммы якобы передал гендиректор геодезического ООО «Геоспектр НН» Александр Козлов, компании которого выигрывали многомиллионные закупки дочки «Транснефти» на лесовосстановительные и кадастровые работы. Согласно материалам дела, господин Козлов отдавал деньги подчиненным Юрия Левина на служебной парковке нефтетранспортировочной компании в Гранитном переулке и на улице Белинского. После увольнения Кирилла Сулягина в 2016 году откаты гендиректору, по версии следствия, стал носить новый заместитель Ирик Гарипов.

Среди подрядчиков, передававших деньги, в обвинительном заключении фигурировали участник ООО «Исток-Т» Андрей Набиев, представитель ООО «Феррит-НН» Алексей Глухарев, представитель ООО «Эра» Наталья Кочетова, директор ООО «Поволжьенефтегазэлектромонтаж» Александр Лобанов, руководители компаний «Связьстройсервис» и СУ-7 СМТ.

На прошлом судебном заседании судья Анастасия Казанцева поставила вопрос о возвращении дела прокурору. Судья уведомила участников процесса о поступлении в суд уголовного дела Ирика Гарипова, обвиненного в посредничестве при передаче взяток Юрию Левину. В обвинительных заключениях обоих дел она нашла существенные расхождения. В частности, следствием не было указано, когда и в каких именно местах и районах Нижнего Новгорода деньги передавались от посредников Юрию Левину. Зачитав материалы дела в отношении зама по строительству, судья Анастасия Казанцева пояснила, что неконкретное и противоречивое обвинение нарушает права обвиняемого Левина на защиту и справедливое судебное разбирательство.

Возражая этому выводу, гособвинитель заявил, что оснований для возврата дела нет.

По мнению прокуратуры, обвинительное заключение не противоречит Уголовно-процессуальному кодексу, в нем были указаны существо обвинения, место и время совершения преступлений, мотивы и цели подсудимого

Адвокат Алексей Киреев поддержал намерение суда вернуть дело для устранения нарушений закона и заодно попросил освободить бывшего руководителя дочерней компании АО «Транснефть». В итоге суд решил вернуть дело прокурору Нижегородского района.

Защитник также просил суд поместить Юрия Левина под домашний арест в его коттедж поселка Sun City, полагая, что с учетом вероятных апелляционных представлений прокурора процедуры могут занять еще полгода и незачем все это время держать де-юре невиновного человека в СИЗО. Однако судья Анастасия Казанцева оставила подсудимого под стражей до 8 февраля 2024 года, посчитав, что основания для его ареста не отпали.

Юрий Левин вину не признал и сообщил, что его оговорили бывшие подчиненные, обиравшие коммерсантов за его спиной.

«Меня обвиняют в том, что я не совершал. Господа попались с поличным и решили минимизировать свою ответственность, поэтому все перекладывают на меня. Эти товарищи (Николай Туров и Кирилл Сулягин. — «Ъ») признаны свидетелями. Остальное увидим в процессе», — добавил он. Его защита также предполагает, что бывший зам по строительству добился досудебного соглашения с прокурором, подложив на стол директору компании конверт с наличными под контролем оперативных сотрудников ФСБ, а прочие участники схемы «разводили» подрядчиков, получая деньги «за воздух», так как реально никаких побед на электронных торгах обеспечить им не могли.

Дав показания на Юрия Левина, его подчиненные обеспечили себе статус свидетелей обвинения, а не посредников в преступлении, предположили защитники.

Роман Рыскаль