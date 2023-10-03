Обвинение включило передачу

Нижегородский райсуд начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального директора АО «Транснефть — Верхняя Волга» Ирика Гарипова. Ему инкриминировали посредничество в передаче взяток от подрядчиков бывшему руководителю компании Юрию Левину. По версии следствия, в 2013–2021 годах гендиректор через подчиненных получил 60 млн руб. откатов, однако тот утверждает, что подчиненные его оговорили и брали взятки от подрядных организаций «дочки» «Транснефти» без его ведома. Ирик Гарипов полностью признал вину в посредничестве. Его защита настаивает, что никакого оговора руководства крупной нефтетранспортной компании не было. Однако уголовное дело Юрия Левина суд вернул прокурору из-за противоречий с делом Ирика Гарипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирик Гарипов признал свою вину в посредничестве при передаче взяток

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Ирик Гарипов признал свою вину в посредничестве при передаче взяток

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородском райсуде начались слушания по уголовному делу в отношении бывшего заместителя гендиректора АО «Транснефть — Верхняя Волга» по строительству Ирика Гарипова. Его обвинили по семи эпизодам посредничества в передаче взяток бывшему гендиректору компании Юрию Левину. По версии гособвинения, в 2013 году Юрий Левин организовал преступную схему получения откатов с подрядчиков нефтепроводной компании через ответственного за кадастровые работы сотрудника Николая Турова и заместителя по строительству Николая Сулягина.

Следствие полагает, что в 2013–2021 годах участники коррупционной схемы получили от коммерсантов свыше 60 млн руб. взяток, составлявших 5–10% от стоимости строительных и лесовосстановительных работ по контрактам с АО «Транснефть — Верхняя Волга».

За откаты представителей подрядных организаций в компании-заказчике информировали о предстоящих аукционах, заключали с ними договоры и согласовывали стоимость работ, следует из материалов уголовного дела.

Наличные деньги, по версии следствия, сначала собирал Николай Туров, а затем передавал их Николаю Сулягину. Тот, в свою очередь, относил наличность гендиректору Юрию Левину, который распоряжался взятками «по собственному усмотрению». В августе 2016 года Николай Сулягин уволился, и новым участником этой цепочки стал Ирик Гарипов, сменивший его на посту заместителя по строительству. Впоследствии обвиняемый Гарипов стал единственным связующим звеном между взяткодателями и руководителем. Он выступил посредником в передаче денег от предпринимателя Александра Козлова, чьи компании «Геоспектр НН» и ПЦЗК выступали подрядчиками по кадастровым и лесовосстановительным работам. Предприниматель передал Ирику Гарипову и другим фигурантам почти половину общей суммы инкриминируемых откатов в размере 24,6 млн руб.

Также заместитель, по версии следствия, носил взятки наличными для Юрия Левина от представителей компаний «Исток-Т», «Феррит-НН», СУ-7 СМТ, «Поволжьенефтегазэлектромонтаж» и «Связьстроймонтаж».

Единственной, кто перечислил деньги по безналу, была Наталья Кочетова из компании «Эра»: она отдала Ирику Гарипову свою банковскую карту и несколькими трансакциями перевела на нее 2,5 млн руб. Женщина сопровождала переводы сообщениями «Документы направила», а полученные деньги Ирик Гарипов обналичивал в банкомате офиса «Транснефть — Верхняя Волга» и затем относил их Юрию Левину, полагает следствие.

Полностью зачитать обвинительное заключение Ирику Гарипову прокурор не успел, сославшись на занятость в другом процессе и не огласив последний из семи эпизодов. Вину в содеянном бывший заместитель на следствии полностью признал и заключил досудебное соглашение с прокуратурой. Комментировать журналистам предъявленное ему обвинение бывший топ-менеджер, работающий сейчас главным инженером в организации «Спецстроймонтаж», не стал.

Ранее обвиняемый экс-руководитель Юрий Левин в своем процессе не признал вину и сообщил, что его оговорили бывшие подчиненные, якобы обиравшие представителей компаний-подрядчиков за его спиной и получившие за свои показания против бывшего руководителя статус свидетелей по уголовному делу.

Для досудебного соглашения Ирик Гарипов, по словам защиты Юрия Левина, передавал ему деньги под контролем сотрудников ФСБ.

Защита Ирика Гарипова скептически восприняла версию бывшего директора. «Эта позиция Левина нам известна. Думаю, что в действительности никакого оговора нет, хотя бы потому, что показания Ирика Гарипова подтвердили и другие лица. Если уж это и оговор — то это должен быть вселенский заговор. А в теорию конспирологических версий мы не верим», — сообщил «Ъ-Приволжье» адвокат Олег Исаев. Защитник не исключил, что уголовное дело в отношении бывшего подчиненного могут вернуть прокурору, как и уголовное дело в отношении Юрия Левина.

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», обвинительное заключение бывшего гендиректора АО «Транснефть — Верхняя Волга» суд посчитал неконкретизированным, составленным с нарушениями Уголовно-процессуального кодекса и содержащим серьезные противоречия с делом Ирика Гарипова.

Однако Юрий Левин на время исправления ошибок следствия останется в СИЗО, а его бывший заместитель Ирик Гарипов остался на свободе и имеет только обязательства явки.

Роман Рыскаль