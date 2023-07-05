Канцелярия израильского премьера сообщила о похищении гражданки России в Ираке

Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова несколько месяцев назад была похищена шиитскими ополченцами в Ираке. По данным правительства Израиля, девушку удерживают в качестве заложницы ливанской группировки «Хезболла».

В канцелярии заверили, что Елизавета Цуркова все еще жива. «Мы считаем, что ответственность за ее судьбу и безопасность лежит на Ираке»,— говорится в заявлении. Соответствующие органы Израиля занимаются этим вопросом.

Неназванный израильский дипломат сообщил Jerusalem Post, что Елизавета Цуркова пропала без вести в марте. Ее последнее сообщение в Twitter датируется 21 марта. По данным источника газеты, госпожу Цуркову удерживает группировка «Катаиб Хезболла», созданная «Аль-Кудс» — военным подразделением Корпуса стражей исламской революции. «Аль-Кудс» отвечает за спецоперации, совершенные за пределами Ирана.

В канцелярии израильского премьера пояснили, что Елизавета Цуркова — ученый, она посещала Ирак по российскому паспорту. Госпожа Цуркова должна была защищать докторскую диссертацию и провести научные исследования для Принстонского университета США. По данным Ynet, госпожа Цуркова — эксперт по Сирии, «Исламскому государству» (запрещенная в РФ террористическая организация) и Ближнему Востоку.

Лусине Баласян