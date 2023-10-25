Утомленные домом

Отдыхом на морских курортах внутри страны довольны 57% опрошенных россиян. Высокие цены и сервис, не оправдавший ожиданий, отбивают у туристов охоту повторно отдыхать в раз посещенном месте. В результате осенний поток на российские курорты за год уже сократился более чем на 70%, а их доля в структуре продаж туроператоров снизилась втрое. Зато экскурсионный формат отдыха внутри страны граждан устраивает в гораздо большей степени, чем пляжный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Отдыхом внутри страны полностью удовлетворены 62% россиян, 31% — скорее удовлетворены, а 7% — получили негативные впечатления, следует из опроса 1 тыс. жителей городов с населением 100 тыс. человек, проведенного агентством «Макушева и партнеры» и Online Market Intelligence (OMI). Около 57% респондентов оказались удовлетворены отдыхом в России, посетив морские курорты и природные достопримечательности. Выбиравшие экскурсионные маршруты получили более позитивные впечатления. Полностью довольными оказались 73% опрошенных, недовольны — 3%. В «Макушева и партнеры» и OMI поясняют, что менее удовлетворены туристы, предпочитающие на отдыхе «расслабляться в комфортных местах с хорошим сервисом».

Данные, полученные социологами, имеют значение с точки зрения прогнозирования устойчивого турпотока. По данным директора по маркетингу Travelata.ru Олега Козырева, доля российских курортов в продажах участников туррынка по итогам лета 2023 года сократилась с 23% до 15% год к году, а Турции, Египта и ОАЭ, напротив, выросла. Схожая картина и на ноябрь: спрос на внутренних направлениях год к году сократился на 72%, а их доля размылась с 48% до 14%. Россияне отдают предпочтение Таиланду, Египту и ОАЭ. «Туристы не были довольны отдыхом в прошлом году настолько, чтобы выбрать снова местные курорты»,— констатирует господин Козырев.

Основатель «Макушева и партнеры» Мария Макушева не исключает, что частично негативный опыт у туристов на местных курортах возник из-за ожиданий, что они смогут получить такой же сервис в формате all inclusive, как на турецких.

Своим отдыхом из-за несоответствия цены и качества не удовлетворены 22% опрошенных, отмечает она. Олег Козырев говорит, что чаще всего отдыхающим в России не нравятся сервис и еда в гостиницах, большие скопления людей на пляжах и в парках развлечений.

Негативные впечатления часто возникают из-за неверного представления россиян о том, что отдых внутри страны непременно должен быть дешевле, чем за границей, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. «Но стоимость размещения на локальных курортах очень дифференцирована: летом в Сочи можно найти место и за 700 руб. за ночь, и за 20 тыс. руб. в сутки»,— отмечает он. В случае с Москвой и Санкт-Петербургом, по мнению господина Ромашкина, проблема стоит не так остро: «Мало кто ждет, что цены в гостиницах этих городов будут сильно отличаться от европейских городов».

Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич считает завышенную стоимость размещения на черноморском побережье проблемой: тарифы в брендированных отелях переоценены на 50%.

Большое число негативных отзывов, по мнению эксперта, приводит к тому, что туристы стараются избегать черноморского побережья. Согласно данным Travelata.ru, средний чек при бронировании тура внутри страны в ноябре составляет 52,4 тыс. руб., что на 31% больше год к году. При этом туры в Таиланд за этот период подорожали на 11%, в среднем до 233,2 тыс. руб.

Согласно результатам опроса, Турцию предпочтительным направлением для отдыха назвали 12% респондентов, Крым — 11%, Мальдивы — 10%, ОАЭ и Сочи — по 9%. На первом месте у путешественников при этом находится Байкал, который в качестве приоритетного направления выбирают 15% опрошенных.

Александра Мерцалова