NBC News: Израиль договаривается с «Хамасом» об освобождении 80 женщин и детей

Израиль ведет переговоры с палестинским движением «Хамас» об освобождении находящихся в заложниках 80 женщин и детей в обмен на освобождение удерживаемых Израилем палестинских женщин и детей, сообщает NBC News со ссылкой на представителя администрации США. Палестинский чиновник заявил Reuters, что «Хамас» приостановил переговоры с Израилем об освобождении заложников из-за ситуации в больнице «Аш-Шифа».

Собеседник NBC News не уточнил, сколько женщин и детей должен по условиям «Хамаса» выпустить Израиль. По словам источника, США изучают и другие варианты обмена заложниками. По его словам, у Вашингтона нет уверенности в реализуемости ни одной из обсуждаемых схем обмена.

Ранее сегодня, 12 ноября, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в эфире CBS News, что в переговорах об освобождении заложников активное участие также принимают Катар и Соединенные Штаты. «Мы активно работаем над тем, чтобы обеспечить безопасное возвращение каждого американца, находящегося в заложниках, и любого другого человека, находящегося в заложниках у "Хамаса"»,— подчеркнул он.

Сегодня глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что связь с больницей «Аш-Шифа» потеряна из-за полного ее отключения от электроснабжения. По его словам, приходят сообщения, что те, кто пытался бежать из больницы, были обстреляны, ранены или убиты. Накануне армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отрицала атаки на больницу, заявляя, что восточная часть «Аш-Шифа» открыта для прохода. Представитель ЦАХАЛа заявил, что Израиль готов помочь с эвакуацией детей из больницы.

10 ноября телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что власти Израиля и руководство «Хамаса» договорились об обмене женщин и детей. Сколько человек решил освободить Израиль, телеканал не сообщил. «Хамас», по словам источника, согласился обменять 100 женщин и детей, которые удерживаются в заложниках с 7 октября.

Всего, по данным израильской стороны, «Хамас» удерживает в заложниках более 240 человек. 20 октября сообщалось об освобождении двух американцев, 23 октября — двух израильтян. В тюрьмах Израиля, по словам главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании, находятся более 6 тыс. палестинцев.

Эрдни Кагалтынов