В номера заселилась доходность

Бум внутреннего туризма помог российским операторам гостиниц за три квартала этого года увеличить на 24% стоимость размещения и нарастить почти в полтора раза доходы, получаемые с каждого номера. Это происходит впервые с докризисного 2019 года. Но это номинальный рост, говорят отельеры: за вычетом накопленной инфляции их выручка все еще ниже той, что была четыре года назад. Ситуацию сдерживает отсутствие платежеспособных туристов из западных стран, хотя въездной турпоток стал немного восстанавливаться, но пока за счет гостей из «дружественных» стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Доходность на номер (RevPAR, revenue per available room) в отелях Москвы в январе—сентябре 2023 года составила 5,9 тыс. руб., увеличившись на 46,2% год к году, посчитали в CMWP. Аналитики называют показатель знаковым, так как он на 13,3% превысил значение января—сентября докризисного 2019 года. Например, по итогам трех кварталов 2022 года RevPAR был ниже на 23% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Рост доходности отельеров прослеживается и в других городах. Так, по данным CMWP, в Санкт-Петербурге показатель за три квартала вырос на 50,3% год к году, до 4,4 тыс. руб. за номер, в Сочи — на 25%, до 10 тыс. руб.

По данным Росстата, совокупные доходы коллективных средств размещения в России в январе—сентябре этого года достигли 644,6 млрд руб., что больше на 22,2% год к году. Более выраженная динамика в Москве — рост на 64%, до 86,5 млрд руб. В Санкт-Петербурге прирост составил 30%, до 45,9 млрд руб. Замдиректора подразделения индустрии гостеприимства CORE.XP Дмитрий Паринос говорит, что в московских отелях уровня три-четыре звезды RevPAR год к году увеличился на 33%, в сегменте пять звезд — на 28%.

Росту доходности способствует увеличение числа гостей и стоимости размещения. В Москве, по данным CMWP, средняя годовая загрузка в целом на отельном рынке за девять месяцев составила 72,9%, что больше год к году на 11 процентных пунктов (п. п). В люксовых гостиницах загрузка выросла на 15,8 п. п, до 51,8%, в отелях бюджетного сегмента — на 7,4–8,3 п. п, до 76,6–77,9%. Средняя стоимость размещения в Москве, согласно CMWP, в январе—сентябре 2023 года увеличилась на 24% год к году, до 8,1 тыс. руб. за ночь. Так, в бюджетных отелях ночь проживания обойдется в 3,4 тыс. руб., что на 33,1% больше, чем год назад, но в люксовых отелях тариф снизился на 2%, до 20,7 тыс. руб.

Партнер CMWP Марина Усенко говорит, что гостиничный рынок сейчас поддерживают связи с «дружественными» странами, отмечая восстановление делового туризма из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. По данным Погранслужбы ФСБ, в Россию в январе—сентябре этого года въехали 11,8 млн иностранцев — это на 1,5 млн больше год к году, но на 14 млн меньше, чем за тот же период 2019 года. Поток зарубежных гостей в отелях формируют в основном граждане Китая, Индии, Сирии и постсоветского пространства, отмечают в Azimut Hotels. Господин Паринос говорит, что туристы из Китая и Ближнего Востока формируют не более 5% гостей в московских отелях.

В Cosmos Hotel Group отмечают рост RevPAR на 45% год к году и на 60% к 2019 году. В сети связывают позитивную динамику с обнулением НДС на гостиничные услуги, ростом рынка внутреннего туризма, высоким корпоративным спросом. Региональный директор Accor в России, Грузии и СНГ Алексис Деларофф отмечает, что RevPAR в объектах его сети выше уровня как 2022 года, так и 2019 года. Но, по его словам, рост инфляции не позволяет восстановить реальную доходность объектов.

На это обращает внимание и зампред Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян. Он указывает, что за вычетом накопленной инфляции RevPAR в среднем по России за девять месяцев этого года показал не рост, а снижение на 10% к аналогичному периоду 2019 года. По подсчетам эксперта, в Москве снижение составило 38%, в Санкт-Петербурге — 24%. Господин Еремян отмечает, что до пандемии значительную долю доходов отельеров в крупных городах страны формировали платежеспособные туристы из Европы, которых сейчас практически нет,— это влияет на снижение реальных показателей.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова