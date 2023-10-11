Гости разъехались по отелям

Рост деловых и туристических поездок внутри России привел к увеличению числа гостей в отелях на 16% по итогам восьми месяцев 2023 года. Позитивная динамика наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге в отличие от Краснодарского края, где операторы гостиниц столкнулись со снижением спроса из-за выросших цен и конкуренции с другими направлениями. Дальнейший рост отельного рынка в целом ограничен в большей степени из-за сокращения платежеспособного спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В январе—августе этого года по всей России в коллективных средствах размещения остановились 53,14 млн человек — это на 16% больше год к году, подсчитал “Ъ” на основе данных Росстата. Общие доходы таких объектов за этот же период выросли более чем на 6%, до 560,14 млрд руб.

В отелях Москвы количество гостей в январе—августе выросло на 11% год к году, до 7,3 млн человек. По этому показателю город стал крупнейшим в России. Замдиректора подразделения индустрии гостеприимства CORE.XP Дмитрий Паринос обращает внимание на уверенное восстановление основных операционных показателей московских отельеров. По его словам, средняя загрузка объектов за восемь месяцев составила 69,9%, увеличившись на 14,6 процентного пункта (п. п) год к году, тариф вырос на 15,6%, до 6 тыс. руб. за ночь, а доходность на номер стала больше на 32,6%, до 4,2 тыс. руб. в сутки. Этому способствует в том числе появление в Москве туристов из Китая, Ирана, Индии, отмечает партнер NF Group Ольга Широкова, добавляя, что заметный прирост загрузки демонстрировали пятизвездные отели.

В гостиницах Санкт-Петербурга за восемь месяцев остановились 3,4 млн человек, рост год к году — на 23%. Средний уровень загрузки объектов в городе составил 65,7%, указывают в CORE.XP. Партнер CMWP Марина Смирнова говорит о росте тарифа в Санкт-Петербурге на 26% год к году, до 6,8 тыс. руб. в сутки. «Сегмент деловых мероприятий почти восстановился до показателей, которые были до пандемии, что способствует увеличению загрузки гостиниц в двух крупных городах»,— поясняет она.

В то же время в Краснодарском крае, по данным Росстата, количество гостей в отелях в январе—августе сократилось на 18% год к году, до 5,8 млн человек. Эти данные совпадают со сделанными ранее оценками турбизнеса, которые говорили о более низком, чем ожидалось, летнем турпотоке в регионе из-за холодного начала сезона отпусков, транспортных проблем из-за боевых действий России на Украине, растущей конкуренции со стороны курортов Турции (см. “Ъ” от 17 августа).

Дмитрий Паринос отмечает, что в прибрежной зоне Сочи по итогам восьми месяцев этого года загрузка отелей сократилась на 13,8% год к году. Причина, по его словам, «в агрессивной политике роста стоимости гостиничных услуг в городе в последние годы». По оценкам эксперта, стоимость проживания в сочинских отелях за год выросла на 10,7%, до 7,2 тыс. руб. за ночь.

Еще одним региональным рынком, где заметно упала загрузка коллективных средств размещения, стала Камчатка, где в 2022 году этот показатель, напротив, рос. За восемь месяцев 2023 года число гостей в отелях региона снизилось на 13% год к году, до 240 тыс. человек. В то же время рост в 4,5 раза, до 265,5 тыс. человек, показали гостиницы Дагестана, в 2,5 раза, до 1,84 млн,— Ленинградской области, вдвое, до 143,1 тыс.,— Адыгеи. В CORE.XP отмечают рост загрузки отелей Калининградской области на 16 п. п год к году, до 73,8%.

В дальнейшем у гостиничного рынка остается не так много возможностей для роста, предупреждает Марина Смирнова. «Платежеспособный спрос не растет, кешбэк на отдых внутри страны отменили, субсидирование авиаперелетов по части направлений сократилось»,— перечисляет она. Партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич добавляет, что возможности существующего гостиничного фонда ограничены: новых крупных объектов в последние годы практически не открывалось. Впрочем, сейчас интерес инвесторов к сегменту начал восстанавливаться. По подсчетам «Авито Недвижимости», спрос на покупку отелей в сентябре вырос на 7% год к году, в августе — на 13%.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев