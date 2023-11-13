Что такое АТЭС

11–17 ноября в Сан-Франциско проходит очередной саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). История этой организации и ее задачи — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов США Джанет Йеллен и министр финансов Мексики Рохелио Рамирес де ла О на саммите АТЭС в Сан-Франциско

Фото: Carlos Barria, Reuters Министр финансов США Джанет Йеллен и министр финансов Мексики Рохелио Рамирес де ла О на саммите АТЭС в Сан-Франциско

Фото: Carlos Barria, Reuters

Кто входит в АТЭС

В настоящее время членами АТЭС являются 21 страна и территория: Австралия, Индонезия, Вьетнам, Бруней, Гонконг (Сянган, специальный административный район КНР), Южная Корея, Мексика, США, Тайвань, Канада, КНР, Малайзия, Новая Зеландия, Папуа—Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Чили, Япония.

На долю участников АТЭС приходится 57% мирового ВВП, 48% оборота международной торговли, более 40% объема прямых иностранных инвестиций и около 40% населения мира.

АТЭС не имеет статуса международной организации в ее классическом понимании, не имеет жесткой организационной структуры и формального руководителя. Повестку дня саммита формирует страна-председатель, которая возглавляет организацию в течение года.

История создания АТЭС

Решение об учреждении организации было принято по инициативе Австралии в ноябре 1989 года на первой конференции министров иностранных дел и экономики 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в австралийское столице — Канберре. Этому предшествовало формирование в регионе в 1960–1980-х годах более локальных экономических союзов.

Первоначально в АТЭС вошли 12 стран — 6 развитых государств бассейна Тихого океана (Австралия, Канада, Новая Зеландия, США, Южная Корея, Япония) и 6 развивающихся государств Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (Бруней, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины). К 1997 году в составе АТЭС были уже почти все основные страны и территории Тихоокеанского региона: добавились Гонконг, КНР, Мексика, Папуа—Новая Гвинея, Тайвань, Чили.

В 1998 году, одновременно со вступлением в АТЭС России, Перу и Вьетнама, было принято решение о запрете на дальнейшее расширение состава форума. При этом заинтересованность в присоединении к АТЭС проявляли Индия, Гватемала, Камбоджа, Эквадор, Шри-Ланка, Коста-Рика, Пакистан, Колумбия, Макао, Монголия, Панама.

Особенности функционирования

АТЭС не имеет устава, поэтому юридически не является организацией и действует как международный форум, консультативный орган для обсуждения экономических вопросов. С учетом специфики, продиктованной участием в АТЭС Тайваня и Гонконга, на площадке нельзя использовать государственную символику. Члены АТЭС традиционно зовутся экономиками.

Руководящими органами форума являются ежегодные неформальные саммиты глав государств и правительств и приуроченные к ним совместные встречи министров. Кроме того, на регулярной основе проводятся профильные министерские встречи.

Административно-технические функции форума выполняет секретариат, расположенный в Сингапуре. При АТЭС действует Деловой консультативный совет, продвигающий на этой площадке разные подходы к торгово-инвестиционному взаимодействию в регионе (в состав входят по три представителя каждой экономики, назначаемые главами государств и правительств). Также в рамках форума работает более 30 отраслевых диалоговых структур экспертного уровня (по торговле и инвестициям, стандартам и соответствию, малому и среднему предпринимательству и т. д.).

В рамках АТЭС не существует алфавитной или иной формальной очередности председательства продолжительностью в один календарный год (претенденты выдвигают свои кандидатуры в инициативном порядке). Эти функции предполагают проведение на своей территории около 100 мероприятий различного уровня, включая встречу лидеров, и предоставляют определенные прерогативы в определении приоритетов повестки дня при условии обеспечения должной преемственности в работе форума.

Программные цели форума

Актуальную повестку саммита формирует страна-председатель, которая возглавляет организацию в течение года. Так, в 2021 году во главе АТЭС стояла Новая Зеландия, в 2022 году — Таиланд, в 2023-м председательство перешло к США.

На саммите, состоявшемся в 1994 году в индонезийском Богоре, была принята Декларация об общей экономической решимости лидеров АТЭС, определившая в качестве долгосрочной цели формирование системы свободной и открытой торговли и инвестиций в АТР. Были определены сроки достижения цели: для развитых стран — 2010 год, для развивающихся — 2020-й.

Председательство в форуме в 2013–2019 годах развивающихся экономик (Индонезия, КНР, Филиппины, Перу, Вьетнам, Папуа—Новая Гвинея, Чили) заставило участников форума сделать упор на борьбу с такими угрозами, как усиление протекционизма, рост неравенства между различными экономиками и социальными группами, ухудшение демографической ситуации в связи со старением населения.

На прошедшем 20 ноября 2020 года в онлайн-режиме саммите АТЭС были одобрены «Путраджайские ориентиры развития АТЭС до 2040 года», предусматривающие формирование к 2040 году «открытого, динамичного, жизнеспособного и мирного азиатско-тихоокеанского сообщества». Решать эту задачу планируется на базе принципов добровольности и консенсуса при принятии решений рекомендательного характера с упором на:

— создание свободной, открытой, справедливой, недискриминационной, прозрачной и предсказуемой торгово-инвестиционной среды на основе согласованных в рамках ВТО правил, обеспечивающих функционирование многосторонней торговой системы;

— продвижение инноваций, совершенствование цифровой инфраструктуры, наращивание темпов цифровой трансформации, сокращение цифрового разрыва в целях повышения производительности и динамики роста, а также успешного участия граждан и предприятий во взаимосвязанной глобальной экономике;

— обеспечение качественного экономического роста, способствующего повышению общего благополучия, в том числе представителей микро-, малого и среднего бизнеса, женщин и других групп населения с нераскрытым экономическим потенциалом; поиск ответа на экологические вызовы, включая вопрос изменения климата.

Россия в АТЭС

Россия подала заявку на вступление в АТЭС в марте 1995 года. Позже в том же году было принято решение о подключении России к рабочим группам международного форума. Процедура вступления России в организацию была завершена в ноябре 1998 года.

Со 2 по 8 сентября 2012 года саммит АТЭС проходил на территории России, во Владивостоке на острове Русский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент РФ Владимир Путин на саммите АТЭС на острове Русский, 2012 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент РФ Владимир Путин на саммите АТЭС на острове Русский, 2012 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Российская Федерация заинтересована в интеграционных проектах АТР, особенно это касается энергетики и транспортной отрасли регионов Сибири и Дальнего Востока. Предполагается, что они могут стать своеобразным «сухопутным мостом» между странами так называемого Тихоокеанского кольца и Европой.