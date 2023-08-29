Категории риска потребовали присмотра

Белый дом подготовил новую опцию для бизнеса в рамках реформы контроля и надзора — возможность обжаловать онлайн через «Госуслуги» присвоение предприятиям высоких степеней риска для назначения риск-ориентированных плановых проверок. Курирующий реформу контрольно-надзорной деятельности (КНД) аппарат Белого дома за счет повышения корректности и прозрачности назначения таких мероприятий рассчитывает на отказ контролеров от идеи обхода моратория за счет завышения категории риска для интересующих их компаний — корректным механизмом для таких случаев является разработка внятных индикаторов риска для назначения внеплановых проверок. При этом попутно авторы реформы намерены получить из жалоб прозрачные данные о нарушениях в КНД для уточнения направлений продолжения реформ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава аппарата правительства и вице-премьер Дмитрий Григоренко хочет добиться от контрольно-надзорных ведомств соблюдения новых правил игры за счет обратной связи от бизнеса

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Глава аппарата правительства и вице-премьер Дмитрий Григоренко хочет добиться от контрольно-надзорных ведомств соблюдения новых правил игры за счет обратной связи от бизнеса

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Белый дом запустил для бизнеса возможность оспаривания компаниями и физлицами присвоенной предприятиям категории риска нарушения обязательных требований. Она важна при назначении контрольно-надзорными органами плановых проверок — их периодичность зависит от категории риска, и при «завышенной» оценке риска бизнес несет необоснованную избыточную нагрузку. Однако из-за моратория на все плановые проверки исходная модель риск-ориентированного подхода претерпела изменения, и категории риска до последнего времени оставались невостребованными.

Ситуация обострилась в 2023 году после частичного снятия моратория на проверки бизнеса — если ранее плановые проверки были отменены, то теперь проводить их можно в отношении двух высших категорий риска объектов контроля.

Доля таких объектов — менее 15% от общего числа компаний. Ответственный секретарь экспертного центра по контрольно-надзорной деятельности «Деловой России» Денис Домашнев отмечает, что споры и противоречия при отнесении лиц к категориям риска возникают нередко, но оспорить решение надзорного органа о присвоении категории риска на практике бывает весьма непросто.

Первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян поясняет, что категория риска сейчас определена у всех контролируемых лиц, определяется она по специальной формуле. Если предприниматель не согласен с расчетами и присвоенной ему категорией, то он может подать заявление в контрольно-надзорный орган и оспорить назначение и проверки из-за некорректно присвоенной категории и, соответственно, присвоение категории. «Такой порядок предусмотрен законодательством и на практике эффективен, но в отдельных случаях может требоваться обращение к ресурсу правительства по досудебному обжалованию»,— говорит госпожа Блудян. Например, предприниматель может оспорить назначение проверки из-за некорректно присвоенной категории и, соответственно, оценку риска, но напрямую оспорить таким образом категорию до сих пор было невозможно.

Теперь для подачи заявления об изменении категории риска бизнес сможет использовать уже существующий сервис досудебного обжалования решений контрольных органов на портале госуслуг.

Нормативный срок рассмотрения такого заявления составляет пять рабочих дней. Как дал понять “Ъ” собеседник, знакомый с обсуждением новации в аппарате правительства, отчасти идея ввести онлайн-обжалование завышения рисков объясняется желанием реформаторов вынудить контролеров вместо этого тщательнее разрабатывать индикаторы риска, которые должны использоваться для назначения уже внеплановых проверок «подозрительных» предприятий. Также онлайн-обжалование должно обеспечить руководителей реформы КНД и самих контролеров прозрачными и публичными данными о том, что происходит между надзорными органами и субъектами бизнеса, чтобы оперативно уточнять направления дальнейшего совершенствования КНД. Как ранее пояснял куратор реформы, глава аппарата правительства и вице-премьер Дмитрий Григоренко, досудебное обжалование стало для правительства источником обратной связи от бизнеса — по ней в Белом доме судят о том, как новшества реализуются на практике и какой доработки они требуют в первую очередь.

Олег Сапожков, Диана Галиева