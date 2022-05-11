«Евразия» ищет место под санкциями

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Как стало известно “Ъ”, на фоне санкций США и ЕС одна из крупнейших буровых компаний РФ «Евразия», входящая в Eurasia Drilling Company (EDC), может быть продана. Потенциальный покупатель, буровая компания «Развитие», официально сейчас подконтрольна владельцам и менеджменту другого нефтесервисного предприятия, «Петроинжиниринга», но происхождением и руководством прямо связана с самой EDC. По мнению юристов, сделка может быть лишь формальным способом юридически перевести бизнес полностью в Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrey Rudakov / Bloomberg / Getty Images Фото: Andrey Rudakov / Bloomberg / Getty Images

Буровая компания «Развитие» направила в ФАС ходатайство о покупке буровой компании «Евразия» (БКЕ, основной актив EDC, принадлежит ей на 100% без одной акции), рассказали источники “Ъ”. Сама компания «Развитие» учреждена, по данным ЕГРЮЛ, только 7 апреля вице-президентом БКЕ по правовым вопросам Дмитрием Тимониным, а 22 апреля состав владельцев изменился: 49% в ней получил основной акционер нефтесервисной компании «Петроинжиниринг» (формально с EDC не связана) Салих Гаджиев, а 51% — ее директор по правовым вопросам Зубаир Салимханов. В то же время возглавляет «Развитие» руководитель нефтеюганского филиала БКЕ Валентин Скворцов. В ФАС и «Петроинжиниринге» отказались от комментариев, в EDC не ответили “Ъ”.

EDC создана Александром Джапаридзе (владеет, по последним данным, около 30%) в 2004 году на базе «ЛУКОЙЛ-бурения». ЛУКОЙЛ оставался крупнейшим заказчиком БКЕ и обеспечил более 80% ее выручки в 2021 году.

Согласно кипрскому реестру, основными акционерами EDC выступают Verinato Limited с 26,4% акций, Patrimony D Trust c 18,3%, Imara Global Holdings Ltd с 10,8%. Topaz Opportunities, которую связывали с экс-главой и создателем ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым, владеет 8,9% EDC, 9,2% — у вице-президента нефтекомпании Равиля Маганова. ЛУКОЙЛ помогал EDC и с финансированием: Агентство Fitch писало в 2016 году, что нефтекомпания предоставила подрядчику $150 млн под залог доли в БКЕ, которую агентство оценивало в 23% балансовой стоимости компании.

«Петроинжиниринг» формально не связан с EDC. На нее и ЛУКОЙЛ приходится только 15% и 18% выручки сервисной компании (8,7 млрд руб. в 2021 году), остальное обеспечивают «Роснефть» и «Газпром». Однако источники “Ъ” называют Салиха Гаджиева «близким к Александру Джапаридзе».

В середине апреля Вагит Алекперов попал под санкции Великобритании, а 21 апреля объявил об уходе с поста главы ЛУКОЙЛа. По словам источников “Ъ”, примерно тогда же «Развитие» и направило ходатайство в ФАС. По оценке Карена Дашьяна из Advance Capital, с учетом текущей ситуации с падением объемов добычи и бурения, а также с практическим отсутствием стратегических покупателей оценка БКЕ может составлять 2–3 EBITDA, или 20–30 млрд руб. Но в случае с продажей «Развитию» сделку «можно назвать дружественной», поэтому сумма «может быть второстепенным фактором», полагает эксперт.

По мнению юристов, планы по продаже БКЕ могут быть связаны как с необходимостью перевести ее под контроль российского юрлица, так и с потерей целесообразности работы через привычные зарубежные юрисдикции. В отчете БКЕ говорится, что из-за санкций и волатильности курса «некоторые поставщики стали отменять поставки оборудования».

Из-за расширения санкций холдинги в целом стремятся избавиться от иностранных компаний в структуре и перевести группу полностью в РФ, отмечает партнер практики санкционного права BGP Litigation Татьяна Невеева. «Компаниям, которые тесно связаны с РФ, во многих странах становится сложнее проводить платежи, открывать счета в банках из-за overcompliance,— поясняет юрист.— Мы часто сталкиваемся с отказом в предоставлении юридического обслуживания иностранным структурам, подконтрольным российским лицам».

Глава группы спецпроектов Vegas Lex Анастасия Чередова обращает внимание и на «встречные меры», снижающие интерес иностранцев к активному бизнесу в РФ: «Действуют ограничения на совершение отдельных сделок и операций, направленные на сдерживание оттока средств». Указом президента от 4 мая введены ограничения на распределение прибыли в пользу иностранных участников из «недружественных» стран — теперь требуется спецразрешение, отмечает юрист.

По словам руководителя юридической практики CM Grace Consulting Екатерины Орловой, для холдинговых структур важным стал запрет ЕС оказывать услуги по управлению любому юридическому учреждению, имеющему в качестве доверительного управляющего или бенефициара российских лиц. В текущей обстановке вопрос не решается использованием промежуточных компаний при российском бенефициаре, полагает она. С 10 мая европейские сервис-провайдеры откажут в предоставлении услуг не только директоров и корпоративных секретарей, но и аудиторов и консультантов.

Дмитрий Козлов