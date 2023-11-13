Правительство утвердило индексы изменения платы за ЖКУ на 2024–2028 годы

Правительство России утвердило индексы изменения размера платы за коммунальные услуги и предельно допустимые отклонения от них на 2024–2028 годы. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, со второй половины следующего годы средний индекс в Москве составит 11%, Московской области — 10,7%, Санкт-Петербурге — 9,8%, Ленинградской области — 10,2%. На 2025–2028 годы отклонения от средних индексов установлены в пределах от 0 до 2,1%.

За соблюдением установленных ограничений должна следить Федеральная антимонопольная служба. В Минэкономики поясняли, что с учетом запланированной индексации размер платы за ЖКХ у средней российской семьи вырастет на 500–550 руб.

Предыдущая индексация тарифов на ЖКУ прошла на семь месяцев раньше намеченного срока — 1 декабря 2022 года вместо 1 июля 2023-го. Принятое решение объясняли необходимостью обновления коммунальной инфраструктуры и тем, что в последние годы индексация была ниже уровня инфляции.

Лусине Баласян