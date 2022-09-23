«Коммуналка» подорожает досрочно

Очередная индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) пройдет на семь месяцев раньше прежде намеченного срока — 1 декабря 2022 года вместо 1 июля 2023-го. Как сообщило в пятницу Минэкономики, рост тарифов составит в среднем 9%. Это станет уже вторым их увеличением в этом году — после июльской индексации на 4%. Принятое решение объясняется необходимостью обновления коммунальной инфраструктуры и тем, что в последние годы индексация была ниже уровня инфляции. Эксперты отмечают, что рост тарифов необходим в связи с увеличением издержек предприятий ЖКХ.

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Индексация тарифов ЖКУ состоится раньше обычного срока — 1 декабря 2022 года, а не 1 июля 2023-го, сообщило в пятницу Минэкономики со ссылкой на принятое правительством решение. Вырастет плата за холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и за вывоз твердых коммунальных отходов. Таким образом, за этот год тарифы на ЖКУ будут подняты во второй раз — 1 июля они были проиндексированы в среднем на 4% (в частности, в Москве на 6%, в Санкт-Петербурге на 6,3%, в Свердловской области на 2,9%).

Досрочная индексация предполагает более существенный рост — уровень декабрьского повышения тарифов составит до 9%. Точный ее уровень по регионам будет приниматься властями субъектов — в рамках предельных индексов, утверждаемых Белым домом.

Обещано, что следующая индексация пройдет уже в плановом порядке — с 1 июля 2024 года.

Перенос сроков в Минэкономики объясняют необходимостью «обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ» — в частности, ее требуемым обновлением. Поясним, дефицит средств (тарифных, нетарифных, внебюджетных) на модернизацию ЖКХ оценивается в 4,6 трлн руб. до 2030 года (см. “Ъ” от 22 июня). Замглавы Минстроя Алексей Ересько отмечает, что «на протяжении последних нескольких лет повышение тарифов было значительно ниже инфляции (по данным Минэкономики — вдвое ниже в последние три года.— “Ъ”), индексация тарифов продиктована необходимостью своевременного финансирования операционной деятельности для бесперебойного предоставления коммунальных услуг».

В Минэкономики разъяснили, что индексация соцвыплат в 2023 году будет рассчитана с учетом переноса роста тарифов — она будет произведена, «исходя из значения фактической инфляции этого года» (ожидается на уровне 12,4%). В Минэкономики и в Минстрое в пятницу также напомнили о льготах для части населения и мерах соцподдержки — например, если платеж за «коммуналку» на 22% выше совокупного дохода семьи, то у граждан есть право на субсидию (ее получает 2 млн человек).

«Безусловно, такое решение станет дополнительной нагрузкой на граждан»,— говорит эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. В связи с этим, полагает он, за решением о переносе индексации должно последовать и расширение категорий лиц, которым может полагаться субсидия на оплату услуг ЖКХ. Так же рассуждает и гендиректор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов: «Если это решение будет сопровождаться смягчением параметров жилищных субсидий, то негативный эффект в значительной степени может быть сглажен — например, давно говорится о снижении доли расходов на "коммуналку" — может, стоит посмотреть на эти вопросы еще раз, с точки зрения ожидаемого увеличения бремени расходов на ЖКУ». По его мнению, в случаях когда у субъектов РФ нет бюджетных возможностей для этого, можно подумать о федеральной поддержке регионов с самой низкой бюджетной обеспеченностью и с самыми высокими тарифами на ЖКУ — например, северных и дальневосточных территорий.

Директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов называет такое решение «компромиссным»: «Инфляция в этом году явно вышла за рамки прошлогодних планов, а значит, выросли и издержки предприятий ЖКХ, в частности, при закупке материалов и оборудования». По его словам, увеличение тарифов необходимо для того, чтобы компании, работающие в отрасли, могли продолжать свою производственную деятельность. «С другой стороны, индексация производится не на уровне ожидаемой инфляции — свыше 12%, поэтому в полной мере инфляционный фактор компенсирован не будет, а следующие полтора года тарифы меняться не будут»,— говорит Илья Долматов. Впрочем, по мнению Павла Склянчука, «потолочная» система достигла своего предела. «К индексации через полтора года правительству уже нужно подойти с другими решениями — о дифференциации тарифов в зависимости от объемов потребления»,— говорит эксперт.

Евгения Крючкова