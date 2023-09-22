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Коммерсантъ FM
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Минэкономики: плата за ЖКХ у средней российской семьи вырастет на 500–550 рублей

Минэкономики: рост тарифов ЖКХ в 2024 году ограничат уровнем 9,8%

В 2024 году рост тарифов на коммунальные услуги в РФ ограничат на уровне 9,8%. В 2025-м индексация составит 5,7%, в 2026-м — 4%, следует из прогноза (.pdf) Минэкономики о социально-экономическом развитии России на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

«Таким образом, например, средняя платежка за ЖКХ на семью из трех человек, проживающих в квартире 50 кв. м, вырастет на 500–550 руб. Данная индексация производится после полуторагодового перерыва (в 2023 году ее не было). Инфраструктура ЖКХ нуждается в модернизации, без которой возрастают риски аварий, особенно в осенне-зимний период»,— пояснили в министерстве (цитата по «Прайму»).

В Минэкономики отметили, что окончательный размер тарифов на коммунальные услуги определят региональные власти. За соблюдением ограничения в 9,8% будет следить Федеральная антимонопольная служба.

Предыдущая индексация тарифов на ЖКУ прошла на семь месяцев раньше намеченного срока — 1 декабря 2022 года вместо 1 июля 2023-го. Принятое решение объясняли необходимостью обновления коммунальной инфраструктуры и тем, что в последние годы индексация была ниже уровня инфляции.

Эрдни Кагалтынов

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