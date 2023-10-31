Bloomberg сообщило об ограничениях для РФ на $5,3 млрд в новых санкциях ЕС

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в 12-м пакете санкций ЕС против России будут введены экспортные и импортные ограничения, суммарный объем которых оценивается в $5,3 млрд. По данным агентства, экспортные ограничения коснутся сварочных аппаратов, химикатов, оборонных технологий и лицензирования ПО. По импорту ограничения, среди прочего, будут на металлы и алюминиевые изделия, отмечает агентство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По данным Bloomberg, цель 12-го пакета — лишить Россию возможности обходить существующие запреты через третьи страны. По словам источников издания, в связи с этим в санкционный пакет могут быть добавлены дополнительные компании в этих странах, если их руководство не примет жесткие меры в отношении России. Bloomberg отмечает, что речь идет о зарубежных компаниях, с помощью которых Россия получает необходимые товары и технологии для производства вооружения.

ЕС также рассматривает санкции, направленные на соблюдение Россией ценового потолка на нефть на уровне $60. По данным Международного энергетического агентства, средняя цена российской нефти в сентября торговалась на уровне $81,8 за баррель. В связи с этим, по данным Bloomberg, ЕС намерен ввести запрет на операции с морскими судами, находящимися под санкциями, требование об уведомлении при продаже судна, а также ввести новые положения контракта, запрещающие поставки сверх установленного лимита.

Кроме того, в ЕС изучают возможность повышения прозрачности цен на нефть. Bloomberg отмечает, что в максимальную цену поставок нефти не включены транспортные расходы, что дает возможность манипулировать завышенными затратами на доставку с целью обхода санкций.

По данным агентства, 12-й пакет будет включать 100 физических и 40 юридических лиц. Предыдущий пакет санкций был введен в июне 2023 года и включал в себя запрет на транспортировку российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба», ограничение на въезд российских прицепов в ЕС, а также ряд мер, направленных против обхода ранее введенных ограничений. В санкционный список были добавлены еще 87 предприятий оборонно-промышленного комплекса.