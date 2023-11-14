Травлей поросло

Каждый второй россиянин сталкивался с агрессией в интернете. При этом каждый третий из их числа выступал в роли жертвы. Это выяснили аналитики VK, опросив 2 тыс. пользователей соцсетей. 42% респондентов считают, что уровень кибербуллинга в сети вырос за последние пару лет. 58% уверены, что теперь кибербуллинг — такая же или более серьезная проблема, как и агрессия в реальной жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты отмечают, что все чаще жертвами кибербуллинга становятся девушки

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Эксперты отмечают, что все чаще жертвами кибербуллинга становятся девушки

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Исследователи VK так трактуют кибербуллинг: травля в сети, когда волна негатива от многих людей направляется на одного человека или компанию. В ходе опроса с участием 2 тыс. мужчин и женщин старше 18 лет, пользователей социальных сетей из российских городов с населением более 100 тыс. человек, был задан в том числе вопрос: как за пять лет изменилось отношение респондентов к этой теме? Также совместно с консалтинговой компанией UXSSR VK провел десять глубинных интервью с экспертами — учителями, психологами и представителями НКО.

Согласно результатам количественного опроса, 42% пользователей считают, что уровень кибербуллинга в интернете вырос за последние пару лет. Похожие настроения исследователи наблюдали и в 2020 году — в начале пандемии: тогда 49% были уверены, что агрессии стало больше. При этом выросло и внимание общества к вопросу травли — так считают 39% респондентов. «Горячая линия фонда работает с 2021 года, и мы видим, что люди обращаются за помощью гораздо чаще, особенно жители крупных городов,— цитирует VK психолога, главного эксперта профильной программы "Травли NET" Марию Афонину.— Кроме того, проблема в целом стала восприниматься более серьезно».

Среди причин роста уровня травли больше половины (67%) респондентов назвали безнаказанность агрессоров. Она, отмечают психологи, таится в возможности оставаться анонимным в интернете, а массовый характер травли только усугубляет положение дел. «Как правило, кибербуллинг — групповой и осуществляется анонимной толпой. Есть даже специальные сайты для шантажа, с которых агрессоры-анонимы массово угрожают пользователям. Из-за этого у буллеров возникает уверенность в собственной безнаказанности»,— объясняет координатор психологической службы, кризисный психолог центра для женщин ИНГО Елизавета Великодворская.

Большинство (38%) участников опроса считают, что жертвами травли может стать человек любого пола и возраста. 24% респондентов указывают, что чаще это ученики средней школы, 19% — старшеклассники, 15% — молодежь 18–24 лет. В 2019 году подростки, студенты и молодые люди от 22 до 30 лет также были в самой большой группе риска — 67% респондентов тогда отмечали их как основных жертв кибербуллинга. По наблюдениям психологов, среди взрослого населения жертвами кибербуллинга чаще всего становятся молодые женщины. Поводов для буллинга как среди взрослых, так среди детей, как показало исследование, довольно много. По мнению участников опроса, это национальная или расовая принадлежность (24%), сексуальная ориентация (23%), особенности внешности (23%) и поведения онлайн (19%).

На вопрос, сталкиваетесь ли вы с кибербуллингом лично, 57% респондентов ответили положительно. Чаще всего это происходит в соцсетях, мессенджерах и сервисах для просмотра видеороликов. Пользователям предложили выбрать роль, в которой они участвовали в интернет-агрессии (выбор вариантов был множественный). 81% назвали себя свидетелями, 33% жертвами и 4% признались в проявлении агрессии в сети по отношению к другим людям. В прошлом году таких было 7% среди всех участников исследования. В 2019 году цифры были также на уровне 4%.

По большей части агрессия проявляется к незнакомцам — так ответили 48%. Блогерам, селебрити и известным людям достается в 21% случаев. На педагогов и учащихся нападали в сети 17% и 16% соответственно. По признанию самих буллеров, после проявления агрессии они испытывали целый комплекс разных эмоций: раздражение (26%), удовлетворение (25%), подавленность (23%), облегчение (20%), отчаяние (19%) и тревогу (16%).

Специалисты отмечают, что среди молодых людей все чаще девушки становятся жертвами кибербуллинга. «Если раньше типичной историей был брак-развод-месть, то за последние два-три года все больше обращений на тему киберсталкинга. Зачастую после неудачного расставания мужчина следит за женщиной в социальных сетях, угрожает опубликовать ее интимные фото»,— говорит Елизавета Великодворская.

На проявления кибербуллинга в свой адрес почти половина (47%) жертв блокировали агрессора. Еще 28% отправляли жалобу через специальную кнопку в соцсети. Каждый пятый (20%) отвечал обидчику агрессией. После столкновения с агрессором жертвы раздражались (46%) и чувствовали обиду (26%). При этом каждый четвертый (24%) сообщил, что эмоциональное состояние никак не изменилось.

Половина (49%) участников исследования сходятся во мнении, что кибербуллинг — такая же серьезная проблема, как и агрессия в реальной жизни. Бороться с ней, считают 39%, необходимо законодательно. Также респонденты советуют не вступать в коммуникацию с незнакомыми людьми (31%) и не реагировать на агрессию (28%). Еще 28% считают, что от травли в интернете можно избавиться, если не проводить время на токсичных онлайн-площадках.

Психотерапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Елена Бурделова полагает, что результаты опроса «выглядят логичными»: «В интернете сейчас очень много оскорбительных сообщений в адрес других людей, причем иногда складывается впечатление, что не важен признак, оскорбительные нападки могут совершаться на любой комментарий или мнение». По ее мнению, буллинг — признак неблагополучия агрессора, а «жертве» нужно вовсе не включаться с ним коммуникацию. «В продуктивном споре всегда есть уважение к собеседнику, никогда не происходит оскорбление, унижение, обесценивание мнения другого. Первый признак буллинга — переход на личность, в этот момент спор стоит прекращать,— продолжает психолог.— Поэтому полезно использовать кнопки "Пожаловаться", "Пометить оскорбление", чтобы такие аккаунты со временем блокировали».

Наталья Костарнова