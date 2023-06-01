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Коммерсантъ FM
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Хоть травля не расти

Каждый десятый ребенок в России хотя бы раз сталкивался с буллингом в сети

У половины российских детей есть аккаунты в соцсетях, и каждый десятый ребенок хотя бы раз сталкивался с травлей в интернете, показал опрос «VK Добро» и «Дети Mail.ru». При этом 56% детей рассказывают о кибербуллинге родителям. Опрошенные “Ъ” эксперты утверждают, что агрессии может быть еще больше — просто не все способны ее распознать.

Не поддерживают творчество своих детей в сети лишь 6% российских родителей

Не поддерживают творчество своих детей в сети лишь 6% российских родителей

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Не поддерживают творчество своих детей в сети лишь 6% российских родителей

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

С травлей в интернете хотя бы раз сталкивались 11% российских детей. Еще 22% сталкивались с этим явлением уже несколько раз. Это следует из результатов опроса «VK Добро» (ранее «Добро Mail.ru» — сервис, который помогает пользователям участвовать в благотворительных проектах по всей России) среди 2382 российских родителей, пользователей проекта «Дети Mail.ru» (проект VK). Дети, которые становились жертвами онлайн-травли, в большинстве случаев рассказали об этом сами — так ответили 56% родителей. Четверть взрослых интересуется, какую реакцию окружающих их ребенок получает в соцсетях. Еще 19% самостоятельно мониторят комментарии под постами.

Директор социальных проектов VK и автор проекта «День борьбы с кибербуллингом» Александра Бабкина отмечает, что в 2019 году 76% детей не рассказывали о буллинге в интернете взрослым. То, что уже больше половины детей обсуждают кибербуллинг со своими родителями, по ее словам, говорит о положительных изменениях в обществе: оно стало серьезнее относиться к проблеме, а родители — внимательнее прислушиваться к детям.

Среди проявлений онлайн-агрессии авторы выделяют, например, разовые агрессивные комментарии, осуждение действий и внешности (шейминг), саркастичные высказывания, высмеивание, агрессивное преследование в интернете.

После того как ребенок столкнулся с кибербуллингом из-за своего творчества (креативные фото и видео, иллюстрации, тексты и музыка), 43% взрослых провели с ними беседу о том, что не стоит отвечать на подобные комментарии. Еще 38% поддержали ребенка и вместе обсудили, как лучше поступить. 13% родителей рассказали, что после обсуждения ситуации со старшими ребенок ответил агрессору.

Основательница проекта «Травли.net» Ольга Журавская полагает, что данные, полученные в исследовании, даже занижены: по оценке экспертов проекта, с травлей в интернете сталкивается каждый третий ребенок. Она объясняет, что и родители, и дети до конца не понимают, что такое буллинг,— в опросах это часто не учитывается. По ее прогнозам, кибербуллинга не станет меньше, так как «социализация детей в сети» все еще на низком уровне. Госпожа Журавская подчеркивает, что, когда травля уже началась, ее «очень сложно остановить», поэтому лучшее средство — превенция. «Мы в проекте учим детей тому, из чего состоит кибербуллинг, что лучше не делать. Мы говорим, например: "Вы собираетесь отправить фото своему другу. Представьте себе на секунду, что это фото видит весь класс. Если вам не хотелось бы, чтобы они увидели, то не посылайте фото. Это единственная защита"».

В целом, как показало исследование VK, у половины российских детей (55%) есть аккаунты в соцсетях. Однако подписаны на страницу своего ребенка только 70% опрошенных родителей. 40% ответили, что их дети ничего не выкладывают в соцсети. Если же ребенок что-то публикует, это чаще всего личные фото и видео (31%) или творческий контент (19%).

Родители, чьи дети занимаются творчеством в соцсетях, рассказали, что те спрашивают у взрослых мнение о своем контенте (45%). Большинство (55%) помогают им психологически. Каждый четвертый (25%) участвует в создании контента: фотографирует, снимает видео, дает советы. Помогают финансово 18%.

Большинство опрошенных взрослых (57%) положительно относятся к творчеству своих детей в соцсетях. Еще треть (33%) выразила нейтральную позицию. Не поддерживают детей лишь 6% родителей. Они объясняют это тем, что ребенок может стать жертвой мошенников или хейтеров (67%) и что такая деятельность негативно влияет на детей (33%).

Опасения, что творчество ребенка станет причиной насмешек и травли, часто демонстрируют родители, которые имели аналогичный опыт или настороженно относятся к миру в целом, ожидая скорее негативных реакций, говорит психолог, соосновательница онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» (входит в Ultimate Education) Мария Данина. По ее словам, такая позиция неизбежно отражается на мировоззрении ребенка, который может бояться проявлять себя в обществе и болезненно реагировать на критику. «Вместо того чтобы запрещать ребенку творить в интернете, важно научить его правилам безопасности в сети, а также показать, как работать с обратной связью, особенно неприятной. Важно, однако, сказать, что слишком ранний доступ ребенка к интернету может быть вредным независимо от того, чем конкретно он там занят. Для того чтобы успешно существовать в виртуальном пространстве, ребенку требуются определенная зрелость и сформированные социальные навыки»,— подчеркивает госпожа Данина.

Чем младше ребенок, тем больше родительского участия нужно в процессе его самореализации в интернете. Например, восьмилетняя девочка может самостоятельно снимать видео для TikTok, а публиковать и модерировать комментарии может ее родитель, советует Мария Данина. Чем старше ребенок, тем больше свободы и автономии можно ему давать, объясняя, на что обращать внимание и чего следует избегать. «Любая травля — это плохо, неважно, сталкивается ли с ней один ребенок из пяти или из трех. Но в обезличенном цифровом пространстве это скорее неизбежно. И, конечно, это плохо сказывается на ментальном здоровье ребенка, особенно в чувствительные периоды, когда отношение сверстников становятся для него более значимыми, чем отношения с родителями»,— комментирует Мария Данина.

По мнению основателя Союза отцов Юрия Соленова, для того чтобы формировать культуру поведения ребенка в интернете, сам родитель должен разобраться, как пользоваться сетью, и не полагаться на одни только приложения родительского контроля. Отметим, другой опрос VK, проведенный среди взрослых россиян, показал, что с кибербуллингом сталкивался каждый второй (58%) пользователь интернета, а каждый четвертый (24%) подвергался пассивной агрессии. При этом у травли нет пола и возраста — жертвой может стать любой.

Наталья Костарнова

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