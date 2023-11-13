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Коммерсантъ FM
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Первый гуманитарный корпус МГУ переведен на дистанционку из-за случая кори

На факультете мировой политики Московского государственного университета (МГУ) выявили случай кори у одного из студентов. Как сообщили в пресс-службе вуза, в связи с проведением противоэпидемических мероприятий студенты Первого гуманитарного корпуса переведены на дистанционное обучение до 1 декабря.

Фото: Masha.Kondrasheva / Wikimedia

Фото: Masha.Kondrasheva / Wikimedia

«МГУ имени М. В. Ломоносова проводит полный комплекс противоэпидемических мероприятий: определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания. В здании (Ленинские горы, 1, корпус 51) проведена дезинфекция»,— сообщили «РИА Новости» в пресс-службе вуза.

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В МГУ добавили, что научно-образовательный центр вуза проводит вакцинацию студентов и преподавателей факультета мировой политики. Ситуацию контролируют администрация МГУ и управление Роспотребназдора по Москве.

В конце октября главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов сообщал, что за три квартала в России зарегистрировали более 7 тыс. случаев кори. При этом за весь 2022-й было выявлено 102 случая. В прошлом месяце сообщалось о нехватке вакцин от кори в Москве.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ FM» «Частным клиникам не хватает вакцин».

Лусине Баласян

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