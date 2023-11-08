Частным клиникам не хватает вакцин

В Москве возникла острая проблема с вакцинами от кори. По крайней мере, в частных клиниках столицы ассортимент препаратов против этого вирусного заболевания заметно сократился, выяснил “Ъ FM”. Американского комбинированного препарата от кори, краснухи и свинки MMR II не оказалось ни в одном из опрошенных учреждений. Привиться можно либо российской альтернативой «Вактривир», либо отечественной моновакциной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

А кое-где и вовсе не осталось никаких вариантов ни для взрослых, ни для детей:

Клиника №1: — Живая корьевая вакцина есть, наша, российская. Это для детей. Стоимость прививки — 2,1 тыс. руб. Плюс 5,2 тыс. руб. за осмотр педиатра перед вакцинацией. Это обязательно. А вот для взрослых препаратов нет. — То есть только ребенка получится привить, и только одним видом, да? — Только одна живая корьевая вакцина. Больше никакой нет. Клиника №2: — У нас осталась одна единственная вакцина — «Вактривир». Она российская, тройная — от кори, краснухи и паротита. Ее осталось совсем немного. 7,7 тыс. руб. — это укол и прием. — А MMR II? — Закончилась. Корьевой культуральной в наличии нет и не ожидается. — А MMR II? Ее тоже не будет теперь совсем? — Это нам пока неизвестно. На данный момент вакцина закончилась. Клиника №3: — Мы и взрослых прививаем тоже, но, к сожалению, сейчас вакцины от кори нет — ни моновакцины, ни в составе комплексной. — И для детей, и для взрослых вообще никакой нет? — Да. — А когда появится? — К сожалению, не можем сориентировать, потому что сами никаких сроков не знаем. И будет ли вновь вакцина, тоже пока неизвестно. — То есть у вас пока не получится ничего сделать? — Да, ориентировать вас на какое-то ближайшее время не станем, потому что может и не быть вакцины.

О нехватке комбинированных вакцин против кори, краснухи и паротита в столичных клиниках СМИ сообщали в начале октября. В московском департаменте здравоохранения тогда заявляли, что для иммунизации детей доступна живая моновакцина, а поставки дефицитных позиций ожидаются в ноябре.

“Ъ FM” обратился в депздрав за разъяснениями и ожидает ответа. Почему могла возникнуть нехватка вакцин от кори? Гендиректор торгового дома «Аллерген» Алла Денисова подчеркивает, что иностранной вакцины на отечественном рынке не было несколько месяцев, а дефицит российской связан с тем, что в стране недавно боролись со вспышками заболевания:

«MMR II была последний раз весной, больше не привозили. И, насколько я понимаю, американцы не обещают поставку этой вакцины. Российской мало, потому что ликвидировали вспышки, и было много мигрантов, которых прививали. Вакцину наработать за три месяца нельзя. На это нужно время.

Думаю, это просто ситуационная заминка. Было необходимо очень много вакцин. В России корьевую вакцину делают два завода. По национальному календарю прививок прививка от кори бесплатная, и с ней проблем быть не должно. План по национальному календарю завод выполняет всегда. Известно, сколько рождается детей, соответственно, Минздрав закупает необходимое количество вакцины. Просто, может быть, где-то в какой-то конкретной государственной поликлинике что-то закончилось.

В частных клиниках вакцины действительно не хватает, потому что завод выполняет госзаказы. Они должны обеспечить бесплатные прививки для детей. Когда будет закрыт национальный календарь по объемам, наверное, уже оставшееся количество вакцины продадут дистрибуторам, и ее можно будет поставить в частные клиники».

Заболеваемость корью в России в 2023 году оказалась рекордной за последнее время. Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов в конце октября сообщил, что врачи за три квартала зарегистрировали более 7 тыс. случаев этой инфекции. Притом что за весь 2022-й их было 102, а в 2021-м лишь один.

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Владимир Расулов