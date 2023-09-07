«Молдовагаз»: итоги аудита по долгу перед «Газпромом» вызывают недоумение

Председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что названная по итогам внешнего аудита сумма в $8,6 млн, которую власти Молдавии готовы выплатить «Газпрому» в качестве долга за газ, вызывает недоумение. «Газпром» вместе с пенями и штрафами оценивал долг Молдавии в $709 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Чебан во время пресс-конференции в 2021 году

Фото: Владислав Кулёмза, Коммерсантъ Вадим Чебан во время пресс-конференции в 2021 году

Фото: Владислав Кулёмза, Коммерсантъ

«Подробное письменное мнение АО "Молдовагаз" по внешнему аудиту долга перед ПАО "Газпром" будет представлено позже. Предварительно вызывает недоумение публично озвученная цифра в $8,6 млн, в то время как только совокупная сумма исторической и текущей задолженности АО "Термоэлектрика" и АО "ТЭЦ-Норд" (поставщики центрального отопления в Молдавии.— "Ъ") перед АО "Молдовагаз" за поставки природного газа составляет $46 млн и подтверждается всеми необходимыми для взыскания документами»,— написал господин Чебан в Telegram.

Погашение исторического долга Молдавии (без учета Приднестровья), который «Газпром» вместе с пенями и штрафами оценивал в $709 млн (тело долга — $433 млн), было ключевым условием заключенного в октябре 2021 года пятилетнего контракта на поставку 3,3 млрд куб. м газа. Тогда же стороны договорились о проведении внешнего аудита долга.

По итогам внешнего аудита, проведенного норвежской Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance & Co, Молдавия заявила о готовности выплатить только $8,6 млн. С итогами аудита согласился и Госдеп США, выразив полную поддержку молдавской стороне. В «Газпроме» итоги аудита не признали и подчеркнули, что отчет аудитора не проходил утверждения набсоветом «Молдовагаза», как было предусмотрено договоренностями.

Подробнее — в материале «Ъ» «Молдавия простила себе газовые долги».