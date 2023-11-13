Газпромбанк рекомендовали внести в список

Европейские страны продолжают получать газ из России и даже те, которые отказались от него. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, но отказался называть конкретные объемы поставок, уточнив, что они не малые. Тем временем Газпромбанк, через который проводятся платежи за российское топливо, рискует оказаться под европейскими санкциями. По крайней мере, включить кредитную организацию в черный список рекомендовал Европарламент. Будет ли инициатива принята Брюсселем, в каком виде и как быстро, пока неизвестно. До этого санкции против Газпромбанка ни США, ни ЕС не вводили как раз из-за расчетов за газ. Однако под ограничениями оказался весь топ-менеджмент организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Какими последствиями для Москвы может обернуться включение Газпромбанка в очередной санкционный список? “Ъ FM” обсудил это с независимым финансовым экспертом Андреем Бархотой:

«Шесть или 12 месяцев назад вероятность введения санкций против Газпромбанка была достаточно низкой и не превышала 15-20% просто потому, что это уже, что называется, последний рубеж. Ограничения, естественно, осложняли бы расчеты за поставленные энергоресурсы, в том числе за природный газ. Но на текущий момент в рамках Евросоюза уже есть определенные решения, консенсусы.

Природный газ и вся продукция "Газпрома" очень жестко конкурирует в том числе с американским сжиженным газом и с поставками с Ближнего Востока. Новые санкции против Газпромбанка станут кульминацией санкционного давления, потому что они действительно осложнят расчеты. Это может выдавить российских газовых производителей из ряда регионов ключевых совсем.

Если будут введены санкции, то платежный и валютный канал может схлопнуться. Думаю, вероятность такого сценария прорабатывалась и в самом банке, и в правительстве. Есть определенные сценарии, позволяющие нивелировать негативный эффект и использовать какие-то другие каналы. Но при альтернативных сценариях растут издержки таких трансакций. Это все очень сильно влияет».

Кредитные организации-корреспонденты в некоторых странах уже сейчас не принимают отправления Газпромбанка. Переводы не проходят в Австралию, Канаду и Новую Зеландию. Помимо призывов к введению санкций против российской компании, Польша и страны Балтии ранее предлагали отключить Газпромбанк от системы SWIFT.

Но согласовать это ограничение еврочиновникам будет сложно, полагает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович:

«Российский газ продолжают получать Италия, Словакия, Венгрия. Если брать за пределами Европейского союза, например, Сербия. Поэтому в текущий момент запрещать им трансакции, которые идут через Газпромбанк, было бы невыгодно. Понятно, что есть политическая повестка у Польши и стран Балтики, которые сами с Россией газовые отношения разорвали, им Газпромбанк особо не нужен. А те, кому нужен, скажут, что пока нет смысла ограничивать трансакции через Газпромбанк.

Пройдет пара лет, Европа, возможно, откажется окончательно от закупок российского газа, и тогда уже можно будет отключать и Газпромбанк. Варианты, как торговать с другими странами без SWIFT, конечно, существуют. Это не какой-то там конец света, а просто технический инструмент, который дает возможность упростить переводы, сделать их более дешевыми и более быстрыми. Никакая торговля России с Китаем без SWIFT не умрет, это совершенно очевидно».

На прошлой неделе Евросоюз начал отопительный сезон, отбор газа из хранилищ впервые с весны превысил закачку в них. Запасы топлива в европейских подземных резервуарах близки к 100%. «Газпром» продолжает прокачку на континент через Украину и по турецкому потоку. В августе российская компания поставила по южному маршруту рекордный за все время объем — более 50 млн кубометров за неделю.

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Иван Хорушевский