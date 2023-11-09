Статья за дискредитацию санкций

Страны ЕС приступают к обсуждению 12-го пакета санкций против РФ, центральное место в котором займет запрет на импорт российских алмазов. Дискуссии об этом ведутся давно, но достичь консенсуса оказалось непросто. В качестве напутствия Еврокомиссии (ЕК) Европарламент (ЕП) 9 ноября принял резолюцию с критикой нынешнего подхода Брюсселя к санкционной политике. Депутаты заявили: ЕС действует недостаточно решительно и оставляет России много лазеек для обхода санкций. В то же время они потребовали более вдумчивого подхода — в частности, отказа от «дискредитирующих санкции» мер вроде запрета на ввоз россиянами личных вещей, включая автомобили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Страны ЕС на следующей неделе, как сообщило агентство Reuters, приступят к обсуждению 12-го пакета санкций в отношении РФ, сосредоточившись на запрете российских алмазов. С начала ввода войск России на территорию Украины в феврале 2022 года Брюссель наложил на Москву 11 пакетов ограничений, охватывающих различные секторы экономики и около 1,8 тыс. физических и юридических лиц. Однако вне ограничительных мер остается государственная алмазодобывающая компания АЛРОСА. Нерешительность ЕС по этому вопросу не раз становилась предметом критики со стороны ряда наиболее радикально настроенных стран. Однако достичь полного согласия до сих пор не удавалось, поскольку такая мера может сильно ударить и по европейскому алмазному бизнесу.

Впрочем, учитывая тот факт, что вопрос о запрете импорта алмазов из РФ поднимался давно, европейские ювелиры заранее стали готовиться к возможным мерам, и, по сообщениям западных СМИ, постепенно сами начали отказываться от российских драгоценных камней.

Зеленым светом для принятия согласованного решения, по словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, стало поступившее на днях из Японии заявление «Группы семи», в котором США, Канада, Великобритания, Япония, Франция, Германия и Италия поддержали алмазные ограничения против Москвы.

«План в том, что ЕК примет этот пакет в ближайшее время. Затем его должен одобрить Евросовет»,— сообщил Reuters неназванный европейский чиновник, добавив, что консультации с правительствами стран-членов по алмазному вопросу стартуют на следующей неделе. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен недавно подтвердила, что ЕС вскоре рассмотрит запрет на импорт драгоценных камней из РФ, а также займется введением персональных санкций против еще 100 физических лиц и ужесточением применения потолка цен на российскую нефть. Будет также рассмотрена дальнейшая судьба замороженных российских активов. Другими словами, санкционная повестка ЕК обширна и пока не во всем согласована. Например, Эстония требовала включить в очередной список сжиженный природный газ (СПГ) из РФ, но в ЕС эта идея понравилась не всем.

Между тем в преддверии принятия 12-го пакета санкций Европарламент 9 ноября принял резолюцию, в которой фактически раскритиковал подходы Брюсселя к выработке и применению санкций против России. Прежде всего евродепутаты выразили беспокойство в связи с тем, что при всей беспрецедентности введенных ограничений существует множество лазеек для их обхода. По их мнению, четкий механизм контроля за реализацией «усилий по стратегическому ослаблению российской экономической и промышленной базы» отсутствует.

Не понравилось евродепутатам, в частности, как работают меры, направленные на российскую энергоресурсную отрасль. По их словам, например, вместо чистой российской нефти в ЕС попадают созданные на ее основе нефтепродукты из таких стран, как Индия, из-за чего эффективность принятых ранее решений вызывает большие вопросы.

Досталось также Азербайджану, который, как утверждают члены ЕП, «обеляет» российский газ и экспортирует его в ЕС под видом своего. Европарламентарии подчеркнули, что ЕС остается одним из крупнейших потребителей энергоресурсов из РФ, в первую очередь из-за по-прежнему поступающего в союз трубопроводного газа и СПГ, а также «различных исключений из запрета на импорт сырой нефти и нефтепродуктов».

В такой ситуации ЕП потребовал закрыть европейский рынок для российских энергоресурсов, включая полный запрет на импорт даже СПГ, пресечь проникновение ископаемого топлива через другие страны, если оно было произведено с использованием российских компонентов, и ввести санкции против всех крупных нефтяных компаний РФ и их руководства. Кроме того, евродепутаты заявили о необходимости ввести ограничения на цены и объемы импорта в ЕС российских и белорусских удобрений, а также полный запрет на продажу и огранку алмазов российского происхождения. Среди прочего от чиновников ЕС потребовали найти правовые основания для конфискации российских суверенных активов и использования их для восстановления Украины.

Другими словами, ЕП, как это всегда и бывало, выступил с наиболее жестких позиций в отношении ограничений против России и выставил еврочиновникам жесткие требования, которые они вряд ли реализуют в ближайшее время в полном объеме.

Тем не менее один из пунктов резолюции оказался критическим в адрес ЕС, напротив, за излишнюю санкционную жесткость. Так, члены ЕП сочли вредными и неправильными меры по конфискации личных вещей и транспортных средств у россиян, въезжающих в ЕС.

«Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть интерпретацию санкций, ведущих к изъятию и конфискации предметов и транспортных средств для личного пользования, подчеркивает, что такое чрезмерное соблюдение (требования.— “Ъ”) дискредитирует цель и инструмент санкций»,— говорится в 13-м пункте резолюции.

Помимо этого, ЕП призвал Евросовет и Еврокомиссию профессиональнее подходить к выявлению лиц, «которые должны быть объектом персональных санкций или быть освобождены от них», сочтя «нынешний порядок действий наносящим ущерб репутации существующего режима санкций». Таким образом, евродепутаты, с одной стороны, потребовали от еврочиновников разработать более жесткие ограничения в адрес Москвы, с другой — призвали разумнее подходить к предлагаемым мерам и подчеркнули «необходимость более комплексного подхода к России». По мнению членов ЕП, Еврокомиссия должна «свести к минимуму негативные последствия для российского и белорусского гражданских обществ» от введенных ограничений, поскольку нынешнее положение дел не отвечает целям санкций и дискредитирует весь механизм.

В Москве между тем уверяют, что, какие бы меры ни вводили ЕС или не входящие в него западные страны, на ее политику это никак не повлияет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков недавно заявил, что экономика России «достаточно хорошо адаптировалась к этим условиям» и даже пытается извлечь из этого выгоду. «В чем-то у нас получается»,— отметил он. «И США, и Евросоюз будут продолжать придумывать новые санкции, хотя явно у них уже дефицит идей... Но мы не сомневаемся и розовых очков не носим, санкционное давление будет продолжаться, и будут попытки его усиливать»,— сказал господин Песков.

Алексей Забродин