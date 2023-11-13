Взимание платы за парковку в Липецке отложили еще на месяц

Платные парковки в Липецке продолжат работать в тестовом режиме еще месяц. Плату за стоянку планируют начать взимать с 17 декабря. Об этом сообщила мэр Евгения Уваркина в ходе совещания в облправительстве. Ранее планировалось, что полноценный запуск системы произойдет 15 октября, но старт был сдвинут на 16 ноября.

Госпожа Уваркина рассказала, что сейчас проект проходит согласование «с госуслугами». 17 ноября ожидается официальное опубликование информации о начале полноценной работы платных парковок, после чего у городской администрации будет месяц на внедрение системы. В правительстве региона уточнили, что жителей уведомят об этом с помощью баннеров в облцентре, квитанций за ЖКУ и сайта parking48.ru.

«Нам пришлось, по сути, пройти процедуру повторно, чтобы включить дополнительные категории граждан, которые попадают под льготы. У нас порядка 50 тыс. людей, которые могут пользоваться ими»,— рассказала глава Липецка.

Мэр добавила, что все средства, собранные с платных парковок, включая плату за них и штрафы за неоплату стоянки, пойдут на благоустройство облцентра.

На девяти улицах в центре Липецка планируется создать 830 платных парковочных мест. Согласно параметрам проекта, плата будет взиматься в рабочие дни с 8:00 до 20:00. Стоянка менее 15 минут будет бесплатной, в течение часа ее стоимость составит 34 руб. Для жителей домов, прилегающих к зоне паркинга, предусмотрено резидентское разрешение. Так они смогут получить годовой абонемент стоимостью 1 508 руб. Оплату водители смогут производить через мобильное приложение оператора и Сбербанка, терминалы и банкоматы, личный кабинет на специальном портале, через SMS. Штраф за неоплату может составить 500 руб.

Подробнее о том, почему в Липецке отложили запуск платных парковок, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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