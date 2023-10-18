Платные парковки заработают в Липецке на месяц позже запланированного

Мэрия Липецка сообщила, что платные парковки в городе заработают «не раньше 15 ноября». По данным городской администрации, сейчас идет ознакомительный этап для граждан. Ранее планировалось, что стоянки начнут функционировать 15 октября, в начале ноября за пользование ими начнут взимать плату.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В начале недели оператор платного парковочного пространства — управление главного смотрителя Липецка — заявил, что откладывание реализации проекта «связано с резким и существенным по числу расширением льготных категорий. По предварительным подсчетам, в Липецкой области проживает около 50 тыс. человек, попадающих в число льготников».

Источники «Ъ-Черноземье» на транспортном рынке региона сообщили, что сроки начала взимания платы на стоянках в Липецке «сместились на месяц-полтора». Основной причиной изменений они назвали «неготовность нормативной базы для платных парковок».

Напомним, планируется создание 830 платных парковочных мест на девяти улицах в центре Липецка. График работы парковок: будние дни с 8:00 до 20:00. Стоянка менее 15 минут будет бесплатной, в течение часа — 34 руб. Для жителей домов «красных линий», которые попадают в зону паркинга, предусмотрено «резидентское разрешение». Так они смогут получить годовой «абонемент» стоимостью 1 508 руб.

Оплату водители смогут производить через мобильное приложение оператора и банков (только Сбербанк), терминалы и банкоматы, личный кабинет на специальном портале, через SMS. Штраф за неоплату может составить 500 руб.

Подробнее об этом проекте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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