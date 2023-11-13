Израиль объявил гуманитарную паузу на юге сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на четыре часа приостановила боевые действия в городе Рафах на юге сектора Газа в гуманитарных целях. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа Авихай Эдри в соцсети X (экс-Twitter).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fatima Shbair / AP Фото: Fatima Shbair / AP

Боевые действия приостанавливались с 10:00 до 14:00 (с 11:00 до 15:00 мск). Кроме того, по словам пресс-секретаря ЦАХАЛа, с 9:00 до 16:00 по местному времени вновь откроется гуманитарный коридор для эвакуации жителей северных областей сектора Газа.

Маршрут эвакуации пройдет от больницы «Аш-Шифа» по дороге Салах эд-Дин на юг в сторону КПП «Рафах». С 10:00 до 16:00 по местному времени будет разрешена эвакуация из лагеря палестинских беженцев Эш-Шати.

Накануне гуманитарную паузу объявляли на четыре часа в районе лагеря беженцев Джебалия в северной части сектора Газа. Эвакуация жителей начиналась от больницы «Аш-Шифа» на юг анклава к КПП «Рафах». Израиль согласился на четырехчасовые паузы в секторе Газа после переговоров с американскими властями 9 ноября.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Баталии вокруг больниц».

Анастасия Ларина