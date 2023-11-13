Израиль объявил гуманитарную паузу на юге сектора Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на четыре часа приостановила боевые действия в городе Рафах на юге сектора Газа в гуманитарных целях. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа Авихай Эдри в соцсети X (экс-Twitter).
Фото: Fatima Shbair / AP
Боевые действия приостанавливались с 10:00 до 14:00 (с 11:00 до 15:00 мск). Кроме того, по словам пресс-секретаря ЦАХАЛа, с 9:00 до 16:00 по местному времени вновь откроется гуманитарный коридор для эвакуации жителей северных областей сектора Газа.
Маршрут эвакуации пройдет от больницы «Аш-Шифа» по дороге Салах эд-Дин на юг в сторону КПП «Рафах». С 10:00 до 16:00 по местному времени будет разрешена эвакуация из лагеря палестинских беженцев Эш-Шати.
Накануне гуманитарную паузу объявляли на четыре часа в районе лагеря беженцев Джебалия в северной части сектора Газа. Эвакуация жителей начиналась от больницы «Аш-Шифа» на юг анклава к КПП «Рафах». Израиль согласился на четырехчасовые паузы в секторе Газа после переговоров с американскими властями 9 ноября.
О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Баталии вокруг больниц».
Боевые действия между Израилем и сектором Газа
7 октября группировка «Хамас» нанесла массированный ракетный удар по территории Израиля. Следом боевики вошли в израильские населенные пункты и захватили заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал происходящее полноценной войной и поручил провести широкую мобилизацию резервов. Кадры с места событий — в фотогалерее «Ъ».