США заявили о согласии Израиля на четырехчасовые паузы в секторе Газа

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге заявил, что Израиль согласился вводить гуманитарные паузы на четыре часа на севере сектора Газа. О прекращении огня будут предупреждать за три часа, отметил господин Кирби, его слова передает Associated Press.

Первая четырехчасовая пауза будет объявлена сегодня, 9 ноября. Предполагается, что это позволит доставить гуманитарные грузы в сектор Газа и освободить некоторых заложников, находящихся у палестинского движения «Хамас».

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вслед за этим добавила, что речи о прекращении огня нет. «Это тактические, локальные паузы для доставки гуманитарной помощи гражданскому населению Газы. Эти паузы ограничены во времени»,— написала пресс-служба ЦАХАЛа в соцсети X. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что боевые действия не прекратятся, пока не будут освобождены все заложники, передает The Times of Israel.

7 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допускал введение пауз длительностью в один час. 5 ноября он обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом. Позднее тот отметил, что в ходе переговоров наблюдается прогресс.

Как сообщил Джон Кирби, Израиль также планирует открыть второй гуманитарный коридор, который позволит жителям сектора Газа перебраться с севера, где ведутся боевые действия, на юг анклава. Первый коридор работает уже несколько дней. На юге сектора Газа, где нет инфраструктуры «Хамаса», создается «специальная гуманитарная зона» с полевыми госпиталями.

Подробнее о боевых действиях — в материале «Ъ FM» «ЦАХАЛ идет до конца».

Лусине Баласян