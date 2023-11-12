ЦАХАЛ сообщил о гуманитарной паузе на 4 часа в районе лагеря беженцев в Джебалии

Пресс-секретарь армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри сообщил в соцсети X (ранее Twitter) о временном прекращении боевых действий в районе лагеря беженцев Джебалия в северной части сектора Газа. Согласно его сообщению, боевые действия прекратятся на 4 часа для доставки продовольствия и эвакуации населения.

«Мы призываем жителей воспользоваться этим временным прекращением пожаров и двигаться на юг от гуманитарного коридора по улице Салах ад-Дин»,— написал господин Эдри. Он также сообщил, что коридор эвакуации будет проходить от больницы Шифа через улицу Вахда, а затем до дороги Салах ад-Дин в сторону южных районов сектора.

Сегодня, 12 ноября, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что связь с больницей Шифа потеряна из-за полного ее отключения от электроснабжения. По его словам, приходят сообщения, что те, кто пытался бежать из больницы, были обстреляны, ранены или убиты.

Накануне представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил, что сотрудники больницы Шифа в городе Газа обратились к израильским военным с просьбой эвакуировать из больницы детей. До этого министр здравоохранения Палестины Май аль-Кайла заявила, что 39 недоношенных младенцев могут умереть из-за недостатка кислорода в случае отключения электричества в больнице.