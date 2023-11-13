Для возведения инфраструктуры ОЭЗ «Липецк» за 1,1 млрд рублей ищут подрядчика

АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Липецк"» (ОЭЗ) ищет подрядчика для реализации четвертого этапа строительства инфраструктуры на площадке ОЭЗ в Елецком районе. Начальная цена контракта составляет 1,1 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Победителю торгов предстоит построить здание КПП, дороги, ливневую канализацию, водопровод, канализацию, а также смонтировать наружное освещение. Работы необходимо выполнить до 30 ноября 2024 года. Гарантия на них составит пять лет.

Подрядчик будет определен в ходе конкурса, заявки на участие в котором можно подавать до 27 ноября. В первую очередь будет учитываться выгодность ценового предложения, во вторую — квалификация участника. Итоги планируется подвести 30 ноября.

Ранее был объявлен аукцион по выбору подрядчика для строительства инфраструктуры в ОЭЗ «Липецк» за 108 млн руб. Заявки на участие в нем принимаются до 15 ноября, итоги будут подведены 20 ноября.

ОЭЗ «Липецк» была создана в 2005 году. Она расположена на двух площадках в Грязинском и Елецком районах общей площадью 2,3 тыс. га. На ее территории зарегистрировано 59 резидентов с объемом заявленных инвестиций более 215 млрд руб. Объем осуществленных частных инвестиций резидентов ОЭЗ составляет около 105 млрд руб., в том числе за два квартала 2023 года — свыше 6 млрд руб. Резидентами ОЭЗ создано более 5,4 тыс. рабочих мест, объем уплаченных налогов в бюджеты всех уровней, страховых взносов и таможенных платежей составил более 36 млрд руб.

В состав ОЭЗ «Липецк» планируют включить площадку бывшего Липецкого тракторного завода для налаживания производства прицепного оборудования и сельскохозяйственных машин стоимостью 32,4 млрд руб.

Подробнее о возобновлении производства на площадке бывшего тракторного завода — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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