В Липецке ищут подрядчика для строительства инфраструктуры в ОЭЗ за 108 млн рублей

АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Липецк"» (ОЭЗ) объявило торги по выбору подрядчика для строительства инфраструктуры за 108 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Работы необходимо произвести до 31 июля 2024 года. Подрядчику нужно будет спроектировать и построить наружные сети электроснабжения — это оценено в 5,2 млн руб. Также компании предстоит построить здания, сооружения, объекты инженерной инфраструктуры второго пускового комплекса второй очереди ОЭЗ, а также автоматизированную систему управления и диспетчеризации на первой и второй очереди объекта. Эти работы оценены в 102,8 млн руб. Гарантийный срок в целом составит пять лет.

Подрядчика выберут в ходе конкурса, на котором в первую очередь будет учитываться выгодность ценового предложения, во вторую — квалификация участника. Заявки можно подавать до 15 ноября, итоги будут подведены 20 ноября.

ОЭЗ «Липецк» была создана в 2005 году. На ее территории зарегистрировано 59 резидентов с объемом заявленных инвестиций более 219 млрд руб. Объем осуществленных частных инвестиций резидентов ОЭЗ составляет 102 млрд руб., в том числе за два квартала 2023 года — свыше 6 млрд руб. Резидентами ОЭЗ создано 5 392 рабочих места, объем уплаченных налогов в бюджеты всех уровней, страховых взносов и таможенных платежей составил более 36 млрд руб.

Ранее стало известно, что площадку бывшего Липецкого тракторного завода планируют включить в состав ОЭЗ «Липецк» для производства прицепного оборудования и сельскохозяйственных машин стоимостью 32,4 млрд руб.

Подробнее о возобновлении производства на полузаброшенном с 90-х тракторном заводе — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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