Правительство РФ готовится согласовать включение площадки ЛТЗ в ОЭЗ «Липецк»

В особую экономическую зону (ОЭЗ) «Липецк» планируют включить территорию Липецкого тракторного завода (ЛТЗ). Об этом сообщили в правительстве региона со ссылкой на проект постановления правительства России, разработанный Минэкономразвития. Последний проходит антикоррупционную экспертизу, которая завершится 15 октября.

В пояснительной записке к проекту говорится, что ООО «Амкодор-ЛТЗ» планирует создать на территории ЛТЗ производство прицепного оборудования и сельскохозяйственных машин стоимостью 32,4 млрд руб. Там, как отметил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, сохранились «оптимальные условия для подведения инфраструктуры». Сделать это на другой инвестиционной площадке в регионе или на действующей территории ОЭЗ «экономико-географически практически невозможно». Последнее объясняется тем, что 52% из 2,29 тыс. га «Липецка» уже заняты резидентами. Это вторая причина для расширения ОЭЗ.

Планируемая к включению в особую экономическую зону площадка расположена рядом с двумя автодорогами регионального значения. Также имеется пересечение с дорогой федерального значения А-133. Подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к Липецку, которая связывает большую часть области с другими регионами Черноземья, Южной части России.

«Средства федерального, регионального и местного бюджетов не предполагаются к привлечению в целях создания инфраструктуры «новой очереди» ОЭЗ "Липецк". Планируется, что она будет создана за счет частных средств инвестора»,— уточняется в пояснительной записке.

Согласно прогнозам, к концу 2033 года объем осуществленных инвестиций на новой территории ОЭЗ составит как раз 32,4 млрд руб., количество созданных рабочих мест — не менее 2 485, размер выручки потенциальных резидентов от продажи товаров, работ и услуг достигнет 620,8 млрд руб. Совокупный объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней от увеличения площадей зоны должен достичь 59,7 млрд руб. нарастающим итогом (за вычетом НДС), с учетом страховых взносов — 64,6 млрд руб.

ОЭЗ «Липецк» была создана в 2005 году. На ее территории зарегистрировано 59 резидентов с объемом заявленных инвестиций более 219 млрд руб. Объем осуществленных частных инвестиций резидентов ОЭЗ составляет 102 млрд руб., в том числе за два квартала 2023 года — свыше 6 млрд руб. Резидентами ОЭЗ создано 5 392 рабочих места, объем уплаченных налогов в бюджеты всех уровней, страховых взносов и таможенных платежей составил более 36 млрд руб.

Ранее власти Липецкой области, белорусская группа «Амкодор» и российский «Трансмашхолдинг» определили, что возобновление производства на территории ЛТЗ может обойтись в 40 млрд руб. Они надеются привлечь большую часть из этой суммы в ВЭБе. Еще 500 млн руб. в предприятие с иностранным участием вложат налогоплательщики — власти готовы занять сумму на десять лет под минимальный процент из областного фонда развития промышленности.

Подробнее о проекте читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Одолжи для тракториста».

Алина Морозова

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