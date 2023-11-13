ЛУКОЙЛ и китайская CC-7 заключили соглашение по газохимическому комплексу на Ставрополье

ЛУКОЙЛ и китайская национальная химическая инженерная и строительная компания «Севен» (CC-7) заключили соглашение о сотрудничестве по проекту создания газохимического комплекса в Буденновске в Ставропольском крае. Документ предполагает разработку проектной документации вместе с российскими организациями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

ЛУКОЙЛ и руководство региона также рассматривают возможность заключения специального инвестиционного контракта для реализации проекта. «Проект позволит эффективно монетизировать газ месторождений группы ЛУКОЙЛ на Северном Каспии через производство карбамида, востребованного на мировом рынке минеральных удобрений»,— сказано в пресс-релизе российской компании.

CC-7 — «дочка» китайской компании CNCEC. ЛУКОЙЛ сообщал, что рассматривает строительство в Буденновске газохимического комплекса по производству химикатов, полиэтилена и полипропилена. По итогам первого полугодия чистая прибыль компании по МСФО выросла на 86% год к году, до 564,1 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Российский ТЭК платит сполна».

Лаура Кеффер