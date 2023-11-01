Российский ТЭК платит сполна

Российские нефтегазовые компании, несмотря на санкции, остаются привлекательными с точки зрения их дивидендной доходности. Их выплаты акционерам в 2024-м могут увеличиться в 1,8 раза по сравнению с текущим годом, до 3 трлн руб. Лидерами сектора аналитики называют ЛУКОЙЛ и «Роснефть» благодаря реализации новых масштабных проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Суммарные дивидендные выплаты российских публичных компаний в 2024 году увеличатся на 85%, до 4,8 трлн руб., рассчитали аналитики Газпромбанка. По их мнению, лидером в этой области останется нефтегазовый сектор с выплатами в размере 3 трлн руб. против 1,7 трлн руб. в текущем году. Бустером выступит не только валютный фактор, но и выплата «Газпромом» дивидендов по итогам 2023 года, тогда как дивиденды за прошлый год были выплачены внутри 2022-го как промежуточные. Наиболее высокую дивидендную доходность за 12 месяцев в Газпромбанке прогнозируют у ЛУКОЙЛа — 16%. У «Газпром нефти» этот показатель может составить 12%, у «Татнефти» — 11%.

«Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" не попали в наш модельный портфель, несмотря на высокую ожидаемую доходность по итогам 2023 года, так как мы считаем, что существует высокая вероятность резкого падения дивидендов по итогам 2024 года»,— отмечают аналитики.

До конца 2023-го эксперты также ожидают от нефтекомпаний довольно щедрых выплат. Эксперты «БКС Мир инвестиций» включили ЛУКОЙЛ и «Роснефть» в свой топ-3 компаний с высокой вероятностью дивидендов до конца года. И хотя осенний промежуточный дивидендный сезон ожидается не таким активным, как летний, тем не менее намерение компаний продолжать выплаты своим акционерам, вероятно, будет положительно воспринято участниками рынка и окажет акциям эмитентов умеренную поддержку, полагают там.

Выплаты нефтегазового сектора останутся высокими благодаря слабому рублю и высоким ценам на сырье. На горизонте года эксперты прогнозируют доходность по привилегированным акциям «Сургутнефтегаза» на уровне 23–24%, по акциям ЛУКОЙЛа — 15–22%, «Роснефти» — 13%, бумагам «Газпром нефти» — 9%, а также по обыкновенным акциям «Татнефти» и НОВАТЭКа, которые часть этих выплат уже осуществили в начале октября, в 11% и 6% соответственно.

Как поясняет инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов, дивидендная доходность российских нефтяных компаний сейчас находится на уровне 10–15%, что сопоставимо с той, которая была до начала СВО. Нефтяники выигрывают от высокой стоимости углеводородов и слабого рубля, говорит он. С точки зрения инвестиционной привлекательности среди нефтяных компаний эксперт особо выделяет «Роснефть», у которой приближаются сроки реализации мегапроекта «Восток Ойл» на севере Сибири с огромной ресурсной базой.

По итогам первого полугодия «Роснефть» (40,4% у АО «Роснефтегаза», 19,75% — у BP Russian Investments Limited, 18,46% — у катарской QH Oil Investments LLC, еще 9,6% — у «РН-НефтьКапиталИнвест», 0,76% — у «РН-Капитал») получила чистую прибыль по МСФО в 652 млрд руб. Это вдвое выше показателя первого квартала (323 млрд руб.). В рамках действующей дивидендной политики на дивидендные выплаты направляется 50% чистой прибыли по МСФО, выплаты могут осуществляться два раза в год. Таким образом, расчетный дивиденд по итогам полугодия может составить 30,8 руб. на акцию. По итогам 2022 года суммарные дивиденды «Роснефти» составили 38,36 руб. на акцию.

Чуть ниже оказалась чистая прибыль за полугодие у ЛУКОЙЛа по МСФО — 564,1 млрд руб. (302,5 млрд руб. во втором квартале). Аналитики назвали результаты компании внушительными: финансовому результату оказали поддержку положительные курсовые разницы в 55 млрд руб., а также превышение на 12 млрд руб. финансовых доходов над расходами. Промежуточные дивиденды компании на рынке оценивали в 510–550 руб. на акцию. Как отмечают эксперты «Тинькофф», дивидендная доходность бумаг ЛУКОЙЛа за 2023 год может превысить 15% даже без выкупа собственных акций (компания попросила у правительства разрешения на выкуп у нерезидентов до 25% своих бумаг с дисконтом не менее 50%), учитывая, что вторая половина года для компании будет еще удачнее первой благодаря более высокой цене нефти и слабому рублю. За девять месяцев совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал выплатить 447 руб. на обыкновенную акцию, что оказалось ниже ожиданий инвесторов и вызвало падение котировок после этого объявления. Суммарные дивидендные выплаты компании за 2022 год с учетом промежуточных выплат составили 694 руб. на обыкновенную акцию.

В свою очередь, «Газпром нефть» в первом полугодии сократила чистую прибыль акционеров по МСФО до 304,4 млрд руб. с 508,3 млрд руб. годом ранее. С учетом поправки на неденежные факторы и при условии минимальной выплаты акционерам половины от ее размера промежуточные дивиденды, по расчетам БКС, могут составить 36 руб. на акцию, а доходность бумаги — 6%. Эксперты отмечают, что компания обычно платит дивиденды за девять месяцев, которые могут быть близки к 53 руб. на акцию (7,9% доходности), но итоговый размер выплат может отличаться от прогнозного из-за неденежных корректировок и позиции материнского «Газпрома». Дивидендная база самой газовой монополии составила за первое полугодие 618 млрд руб. (13 руб. на акцию), сообщал заместитель председателя ее правления Фамил Садыгов. Дивидендная политика компании предусматривает корректировки дивидендной базы на неденежные статьи, что защищает доходы акционеров в том числе от повышенной волатильности на валютном рынке. Размер дивидендов «Газпрома» за 2023 год в «Финаме» прогнозируют на уровне 30–31 руб. на акцию. Кроме того, там считают возможной выплату промежуточных дивидендов по итогам девяти месяцев 2023 года в размере 20–21 руб. на акцию.

Андрей Орехов