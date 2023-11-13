В Кремле заявили о готовности Путина к диалогу с Шольцем

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова канцлера Германии Олафа Шольца о готовности к диалогу с Владимиром Путиным. Он заявил, что президент открыт к контактам, однако, по его словам, переговоры должны быть результативными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sergey Guneev / Sputnik / Reuters Фото: Sergey Guneev / Sputnik / Reuters

«Президент никогда не исключает контакты, президент всегда говорит о своей открытости к различным контактам, тем более на высшем уровне. Но президент также всегда был и остается сторонником результативных контактов не просто ради самого процесса, а ради результата»,— сказал пресс-секретарь.

Накануне Олаф Шольц в интервью Heilbronner Stimme заявил о готовности продолжить диалог с Владимиром Путиным по урегулированию военного конфликта на Украине. «Нужно вновь и вновь говорить с ним, что я и делал в прошлом и что буду снова делать в будущем»,— сказал он.

В последний раз Олаф Шольц и Владимир Путин говорили по телефону 2 декабря 2022 года. Последняя личная встреча канцлера Германии с российским президентом была 15 февраля 2022 года, когда Олаф Шольц приехал в Москву за несколько дней до начала боевых действий на Украине.

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Анастасия Ларина