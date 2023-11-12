Шольц заявил о готовности вести диалог с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с президентом России Владимиром Путиным нужно снова и снова вести диалог. При этом, по его мнению, для начала переговоров РФ и Украины России нужно вывести свои войска с украинской территории.

«Сейчас в этой ситуации нужно вновь и вновь говорить с ним, что я и делал в прошлом и что буду снова делать в будущем. Но для переговоров между Украиной и Россией нужен решающий шаг со стороны России — он означает вывод войск. Это то, к чему он (Владимир Путин.— "Ъ"), очевидно, до сих пор не готов»,— сказал господин Шольц в интервью изданию Heilbronner Stimme (цитата по ТАСС).

Последний разговор между канцлером ФРГ и президентом России состоялся в декабре 2022 года по телефону. Он прошел по инициативе Германии и длился около часа. Стороны обсудили военный конфликт между Россией и Украиной и его последствия. Позднее канцлер ФРГ неоднократно говорил о готовности продолжать контакты с российским президентом вопреки различию взглядов.